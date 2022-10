Un essai nord-coréen lance des missiles à capacité nucléaire qui pourraient anéantir le sud

TOKYO – Le récent barrage de lancements de missiles de la Corée du Nord a été conçu pour tester sa capacité à frapper le Sud avec des armes nucléaires tactiques en guise d’avertissement après les exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud, ont rapporté lundi les médias d’État. L’annonce intervient après une vague de tests de missiles effectués avec peu d’explications et a offert la réponse du dirigeant Kim Jong Un aux actions de plus en plus coordonnées de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis.

Les sept essais d’armes de la Corée du Nord depuis fin septembre comprenaient un nouveau missile balistique à portée intermédiaire et un missile balistique à courte portée tirés d’un silo sous-marin, selon le rapport, alors que le pays s’efforce de diversifier les types et les emplacements des lancements de missiles pour échapper aux défenses antimissiles. .

La Corée du Nord fait à nouveau monter la température. Voici pourquoi.

La Corée du Nord a déclaré qu’elle n’était pas intéressée par la reprise des pourparlers diplomatiques avec les États-Unis ou la Corée du Sud. Il a déclaré qu’il considérait les récents exercices militaires des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon comme une menace militaire et avait décidé d’organiser des simulations de “guerre réelle” pour vérifier son état de préparation. Les armes nucléaires tactiques, qui ont un rendement explosif nucléaire inférieur et des portées plus courtes, font partie du plan quinquennal de développement des armes de Kim.

“Les ennemis ont toujours parlé de dialogue et de négociation tout en nous posant des menaces militaires, mais nous n’avons aucun contenu pour le dialogue avec les ennemis et nous n’avons ressenti aucune nécessité de le faire”, a déclaré Kim, selon les médias officiels.

La dernière déclaration de Pyongyang a souligné l’impasse diplomatique controversée alors que les États-Unis et la Corée du Sud durcissent leurs positions sur le programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord et ses préparatifs pour son septième essai nucléaire. L’annonce a également coïncidé avec une fête nord-coréenne célébrant le Parti des travailleurs de Corée au pouvoir.

Après la réduction des exercices pendant la pandémie et l’échec de la diplomatie nucléaire, les alliés mènent depuis août des exercices pour démontrer leur volonté de travailler ensemble en cas de conflit avec le Nord. Les alliés disent que les exercices sont de nature défensive, mais Pyongyang les a longtemps considérés comme des actes hostiles et les a utilisés pour justifier son développement d’armes et son programme nucléaire.

Les médias d’État ont accusé les alliés d’avoir « adopté une attitude regrettable qui a encore aggravé la tension dans la région » dans leur utilisation du porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan.

Alors que les États-Unis se disent ouverts au dialogue, l’administration Biden n’a pas voulu accorder l’allégement des sanctions que Kim demande. La Corée du Nord a continué à tester ses missiles balistiques en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisant de tels tests.

La Corée du Nord défend les essais de missiles et dénonce les États-Unis pour des exercices militaires

La publication de photos montrant les tests est intervenue après un silence de six mois alors même que les lancements se poursuivaient sans relâche. L’annonce affirmait qu’un test était une simulation de chargement d’ogives nucléaires tactiques pour neutraliser les aéroports sud-coréens, et que d’autres visaient à atteindre des cibles spécifiques et à s’assurer que ses armes à capacité nucléaire sont “entièrement prêtes à frapper et à anéantir” ces cibles.

Il a également expliqué son récent test de missile au-dessus du Japon – un geste provocateur qu’il a pris pour la première fois depuis 2017 – comme un “avertissement plus puissant et plus clair aux ennemis”.

Le bureau présidentiel sud-coréen a qualifié lundi les tensions sécuritaires dans la péninsule coréenne de “graves”.