Un essai épique révèle les négociations d’Apple avec Netflix, Facebook, Microsoft

Apple et Epic Games se sont affrontés dans l’un des procès antitrust les plus surveillés de l’industrie technologique depuis des années. Epic Games a présenté son cas cette semaine, et Apple présentera son cas dans les semaines à venir. Finalement, la juge Yvonne Gonzales Rogers décidera si Apple doit autoriser Epic à installer sa propre boutique d’applications sur les iPhones et à contourner les frais de 30% de l’App Store d’Apple. Dans le cadre de l’argument d’Epic selon lequel l’App Store d’Apple est anticoncurrentiel, le procès a révélé de nombreuses délibérations internes d’Apple sur les négociations – des pièces au tribunal, y compris des fils de courrier électronique, remplissent 60 classeurs de documents – avec certains de ses partenaires les plus importants. Les documents brossent le portrait d’une entreprise très consciente de ses applications les plus rentables et les plus importantes, qui engage régulièrement des négociations avec des entreprises telles que Netflix, Microsoft, Facebook et même Epic Games lui-même, dont le jeu Fortnite était l’une des meilleures applications sur App Store d’Apple. Bien que les e-mails ne montrent pas que l’équipe de l’App Store compromet les règles d’Apple concernant ce qui est autorisé sur le magasin, ils ont offert d’autres concessions, y compris le placement en première page sur l’App Store, la coordination et la publicité via les lancements de produits Apple, l’accès à une programmation exclusive fonctionnalités, et tente de faire une boucle dans les cadres supérieurs pour trouver des compromis.

Apple a proposé des compromis à Netflix

En février 2018, un responsable Apple a rencontré des employés de Netflix et a ensuite écrit un e-mail à ses collègues résumant la réunion. Il a écrit que le streamer vidéo était préoccupé par le « churn volontaire », ou le nombre d’abonnés Netflix payant via Apple qui ont décidé de cesser de s’abonner. Par conséquent, a-t-il déclaré, Netflix voulait effectuer un test sur quelques petits marchés pour voir ce qui se passerait s’il cessait d’accepter les achats intégrés, dont Apple prend une réduction de 15 à 30%. Le directeur d’Apple a écrit que le test prévu de Netflix soulevait des questions pour Apple, notamment s’il fallait prendre des «mesures punitives», telles que cesser de promouvoir Netflix sur l’App Store ou faire remonter les inquiétudes aux dirigeants de Netflix. L’e-mail a déclenché une ruée parmi les gestionnaires Apple. À l’époque, Netflix figurait parmi les applications les plus rentables de l’App Store d’Apple. Pete Distad, un vice-président d’Apple spécialisé dans l’activité de streaming d’Apple, a envoyé des employés pour parler à son ancien employeur, Hulu, sur des sujets similaires. Un employé d’Apple a déclaré qu’Eddy Cue, chef des services en ligne d’Apple, souhaitait s’entretenir avec le PDG de Netflix, Reed Hastings. Au cours des deux mois suivants, les employés d’Apple ont rencontré Netflix pour parler du test et ont informé leurs patrons des projets de Netflix alors qu’Apple tentait de planifier une réunion de direction, selon les e-mails. En juillet 2018, les employés d’Apple avaient a créé une présentation sur le problème de Netflix. Le jeu de diapositives comprenait des « idées de tarte dans le ciel » qui n’avaient pas été approuvées, a averti un employé d’Apple. Le diaporama indiquait qu’Apple avait déjà proposé des «API personnalisées» Netflix, ou des logiciels non publics, pour lui permettre de créer des systèmes pour modifier les abonnements Apple, gérer des essais gratuits ou prolonger les dates de renouvellement automatique. Il créerait également des fonctionnalités basées directement sur les demandes de Netflix. Il a également souligné la puissance du contenu de l’App Store d’Apple, qui peut générer des téléchargements. Il a effectué ses propres tests et a constaté que lorsqu’il faisait la promotion de Netflix dans son application App Store, les conversions de téléchargement augmentaient de 6 à 7% et a déclaré que Netflix avait plus d’emplacements dans l’App Store que tout autre partenaire, générant 330000 téléchargements, soit un taux de conversion de 2%. . Apple ne facture pas les emplacements de contenu «éditorial» sur l’App Store. Enfin, le diaporama suggérait qu’Apple pourrait approfondir son partenariat avec Netflix, notamment en utilisant la commission de Netflix qu’Apple perçoit pour acheter des publicités de recherche dans l’App Store afin de générer des téléchargements ou en regroupant Netflix avec les services Apple. Une autre possibilité était d’offrir des «avantages du programme de partenariat vidéo» à Netflix, ce qui ressemble à un accord conclu par Apple avec Amazon Prime Video qui lui permet de facturer directement les clients. Malgré les efforts apparents d’Apple, Netflix interrompu de nouveaux abonnements via Apple en décembre 2018, ce qui lui permet de contourner la réduction d’Apple sur les achats intégrés. L’application iPhone de Netflix s’ouvre actuellement au message: « Vous ne pouvez pas vous inscrire à Netflix dans l’application. Nous savons que c’est un problème. »

Facebook et Apple avaient des antécédents de conflit

Facebook a eu un long conflit avec Apple sur son désir de mettre des jeux sociaux dans ses applications, ce qui entre en conflit avec les règles d’Apple concernant le fait d’avoir des collections d’applications ou de logiciels dans les applications. L’année dernière, Facebook a intensifié ses critiques et a déclaré qu’Apple utilise son contrôle sur sa plate-forme pour nuire aux développeurs et aux consommateurs. Dans un échange d’e-mails de 2011 publié dans le cadre de l’essai et par la suite supprimé, des dirigeants d’Apple, dont l’ancien PDG Steve Jobs, ont discuté d’un compromis sur les jeux dans l’application Facebook iPad après que l’ancien directeur des logiciels Scott Forstall eut parlé au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Les documents ne montrent pas les termes du compromis. Cependant, lorsque l’application Facebook iPad est sortie en 2011, elle incluait des jeux Web comme Farmville (contournant la règle d’Apple contre les magasins d’applications sur son App Store). Mais les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne pouvaient pas payer avec la devise de jeu de Facebook, les crédits. Les délibérations internes de Facebook publiées dans le cadre du procès Epic Games montrent comment cette négociation a affecté les relations d’entreprise dans les années qui ont suivi. Dans un e-mail de 2017 déposé dans le cadre de documents judiciaires, un employé de Facebook a joint une brève analyse avant la réunion d’un dirigeant de Facebook avec Apple lors de la conférence d’affaires annuelle d’Allen and Company à Sun Valley. D’ici là, Facebook voulait des éclaircissements ou des conseils sur la façon de développer des «jeux instantanés» dans son application Facebook Messenger, qui avait été ralentie par le processus d’examen d’Apple. Mais le compromis de 2011 occupait toujours une place importante. «À la fin de 2016, Apple a approuvé Facebook pour aller de l’avant avec la mise en place de« jeux instantanés »dans Messenger et l’application FB Blue», a écrit l’employé de Facebook. « Phil Schiller a sorti un e-mail de 2011 qui commémorait un accord que nous avons conclu permettant à FB de diffuser des jeux HMTL5 tant que nous ne créons pas une boutique d’applications ou ne faisons pas de paiements via l’application. » Le résultat de la réunion de Sun Valley ne ressort pas clairement des documents judiciaires, mais en 2020, Apple se battait à nouveau avec le processus de révision d’Apple pour une application de jeu autonome. Après un rejet d’Apple en mars 2020, un employé de Facebook a décrit dans ses e-mails sa frustration face au processus et a déclaré que cela « était une surprise étant donné que FB Gaming n’incluait aucune fonctionnalité unique qui n’a pas déjà été approuvée dans l’onglet Jeux de Facebook. App. « Facebook, selon les e-mails, devait passer par le même processus d’appel que tous les autres développeurs, y compris faire appel à un organisme Apple appelé App Review Board. Cependant, le géant des médias sociaux a pu planifier des appels avec Trystan Kosmynka et Bill Havlicek, dirigeants du groupe d’examen d’Apple, et plus tard, Ron Okamoto, qui était le vice-président en charge du groupe avant de prendre sa retraite cette année. Lorsque Facebook Gaming a finalement été publié fin 2020, il était clair que Facebook et Apple ne pouvaient pas trouver de compromis. «Malheureusement, nous avons dû supprimer entièrement la fonctionnalité de jeu afin d’obtenir l’approbation d’Apple sur l’application autonome Facebook Gaming – ce qui signifie que les utilisateurs d’iOS ont une expérience inférieure à ceux qui utilisent Android», a déclaré Sheryl Sandberg, COO de Facebook dans un communiqué à l’époque.

Microsoft était en train de négocier Office pour iPad en 2012

Un fil de discussion de 2012 montre que les principaux dirigeants d’Apple, y compris l’ancien directeur du marketing Phil Schiller et Cue, ont été informés du lancement imminent de Microsoft Office pour iPhone et iPad. Okamoto, un ancien vice-président d’Apple spécialisé dans les relations avec les développeurs, a rencontré Microsoft. Dans son e-mail à ses patrons, il dit qu’Apple voulait savoir si Microsoft pouvait participer à sa conférence annuelle des développeurs, la WWDC. (Microsoft a refusé, disant qu’il ne serait pas encore prêt à parler de ses projets.) Microsoft avait deux demandes. Premièrement, il voulait qu’Apple lui permette de rediriger les utilisateurs vers le site Web de Microsoft pour les achats intégrés. Microsoft gérerait le paiement, évitant les frais de 30% d’Apple pour les achats intégrés. Deuxièmement, il voulait que Schiller et Cue voulaient rencontrer des homologues de Microsoft, en particulier Kirk Koenigsbauer, qui est actuellement vice-président senior de Microsoft. Schiller a dit oui à la réunion, mais a versé de l’eau froide sur la proposition de paiement de Microsoft dans un e-mail. « Nous gérons le magasin, nous percevons les revenus. » Microsoft n’a fini par sortir Office pour l’iPad qu’en 2014, après que Satya Nadella a succédé à Steve Ballmer en tant que PDG de la société.

Epic Games et Marshmello