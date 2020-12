Un essai de dépistage rapide a commencé dans les maisons de retraite écossaises aujourd’hui, ce qui permettra aux visiteurs de voir leurs proches dans l’heure suivant le test Covid.

Des tests d’écoulement latéral seront testés dans 14 maisons de soins de cinq autorités locales – North Ayrshire, Fife, Argyll and Bute, Inverclyde et Aberdeenshire – avant que les kits de test ne soient envoyés dans des foyers à travers l’Écosse. du 14 décembre.

Les tests d’écoulement latéral fournissent des résultats en moins d’une heure car ils n’ont pas besoin d’être traités dans un laboratoire comme les autres kits de test.



Le déploiement des tests rapides à Schotland suit le même mouvement dans les maisons de retraite en Angleterre la semaine dernière, qui ont vu un certain nombre de réunions émotionnelles se dérouler à travers l’Angleterre. Sur la photo: Alexandra Glenister rend visite à sa mère Jo Shepherd au Castle Grove Care Home à Bampton

Annonçant le pilote de test rapide, la ministre écossaise de la Santé, Jeane Freeman, a déclaré que les tests « fourniraient une autre couche importante de protection contre Covid ». Sur la photo: s’exprimant au parlement écossais la semaine dernière

La ministre de la Santé, Jeane Freeman, a déclaré à la BBC: « Je suis très heureuse de dire que nous serons en mesure d’accélérer considérablement la livraison de kits de test à tous les établissements de soins à partir du 14 décembre, après la phase d’essai nécessaire pour nous assurer que nous avons les bons conseils et la bonne formation. en place.

« Cela fournira une autre couche importante de protection contre Covid, aux côtés des EPI et des mesures de prévention et de contrôle des infections essentielles déjà en place. »

Les visiteurs qui reçoivent un résultat Covid négatif aux tests de flux latéral sont autorisés à rendre visite à leurs proches tandis que toute personne dont le test est positif pour le virus est renvoyée chez elle et conseillée de s’isoler.

Mais les tests ont été critiqués à la suite d’un essai séparé à Liverpool, qui a révélé que les kits de test à flux latéral rapide pouvaient manquer jusqu’à 50% de tous les cas.

Cette décision intervient une semaine après l’envoi de kits de test rapide dans des maisons de soins à travers la Grande-Bretagne.

Le déploiement national des tests rapides signifie que les proches qui sont indemnes de Covid ont été autorisés à visiter pour la première fois depuis mars.

Plus d’un million de kits de test ont été envoyés à près de 400 grandes maisons de soins à la fin novembre et les premières visites ont eu lieu il y a une semaine aujourd’hui.

L’introduction des tests a provoqué des scènes émotionnelles dans les maisons de retraite à travers la Grande-Bretagne alors que les êtres chers étaient réunis – dans certains cas pour la première fois depuis des mois.

Bob Underhill, 84 ans, et sa femme Patricia, 82 ans, qui souffre de la maladie d’Alzheimer, ont été photographiés en train de s’embrasser à travers un masque facial alors qu’ils sont autorisés à se rendre pour la première fois en contact physique au Chiswick Nursing Center lundi.

Bob Underhill, 84 ans, et sa femme Patricia, 82 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer, s’embrassent à travers un masque facial alors qu’ils sont autorisés à visiter pour la première fois un contact physique au Chiswick Nursing Center en Angleterre la semaine dernière.

Alexandra Glenister a également été autorisée à rendre visite et à embrasser sa mère Jo Shepherd au Castle Grove Home à Bampton.

C’était le premier contact physique que le couple avait été autorisé en un mois.

Les lignes directrices publiées par le ministère de la Santé expliquent comment la « position par défaut » est que les visites doivent se poursuivre à tous les niveaux – à moins qu’il n’y ait une épidémie de coronavirus dans le foyer de soins.

La plupart des 410 000 pensionnaires du pays n’ont été autorisés à voir leurs proches qu’à travers les écrans et les fenêtres de style prison. D’autres maisons ont imposé des interdictions générales, poussant certaines personnes âgées à «abandonner la vie».

La ministre de la Santé, Jeane Freeman, a insisté sur le fait que l’introduction de tests ne serait efficace que si les gens adhéraient à d’autres règles introduites pour aider à freiner la propagation de Covid, y compris le port de masques.

Elle a ajouté: « Il est important de se rappeler que les tests ne remplacent pas les autres couches de protection vitales que nous avons contre Covid, et tous ces éléments – réduire les contacts, garder nos distances, porter des couvre-chefs et des vaccins quand ils viennent – fonctionnent plus efficacement pour arrêtez le virus lorsqu’ils sont utilisés ensemble.