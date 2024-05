Un essai clinique sur l’IA pour traiter la dépression dans le cadre d’une étude de l’Université d’Oxford

Le professeur Andrea Cipriani a déclaré vouloir « traiter des individus et non des moyennes »

Légende, Le professeur Andrea Cipriani a déclaré vouloir « traiter des individus et non des moyennes »

13 mai 2024

Il utilise les données de plus d’un million de personnes et recommande, en temps réel, les meilleurs antidépresseurs pour chaque individu lors d’une consultation.

L’essai impliquera plus de 500 participants au total.

Petrouchka utilise les informations de chaque patient, telles que l’âge, le sexe et la gravité des symptômes, et prend en compte les effets secondaires.

Les chercheurs affirment qu’il s’agit d’une « manière innovante de responsabiliser les patients et de partager la prise de décision pendant le processus de traitement ».

« Il existe plus de 30 antidépresseurs sur le marché, mais neuf fois sur dix, les médecins généralistes prescrivent un antidépresseur sur quatre seulement.

« Cela signifie que les patients risquent de ne pas bénéficier du traitement qui serait le plus efficace ou le plus durable pour eux.

« Nous voulons être aussi précis que possible et identifier plus tôt le meilleur traitement pour chaque patient, en fonction de ce que nous savons efficace pour les patients présentant des caractéristiques similaires, plutôt que de perdre du temps à essayer des traitements qui pourraient être moins efficaces. »