Un essai clinique laisse espérer à des millions de personnes que le vaccin pourrait prévenir la polyarthrite rhumatoïde | Santé

Les scientifiques ont découvert un vaccin qui pourrait prévenir la polyarthrite rhumatoïde (PR), un développement qui, selon les experts, pourrait offrir de l’espoir à des millions de personnes exposées au risque de contracter la maladie.

La PR est une maladie chronique qui provoque une inflammation dans le corps et déclenche des douleurs dans les articulations. Environ 18 millions de personnes dans le monde sont touchées par cette maladie, qui peut entraîner des problèmes cardiaques, pulmonaires ou du système nerveux, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Elle commence le plus souvent à un âge moyen, mais des personnes beaucoup plus jeunes peuvent également être touchées. Il n’existe aucun traitement permettant de prévenir la maladie.

Des chercheurs ont découvert qu’un médicament existant contre la PR, que les patients peuvent injecter dans l’estomac ou la cuisse, pourrait aider à ralentir sa progression chez les personnes présentant des symptômes précoces, voire à l’arrêter complètement.

Un essai clinique a révélé que l’abatacept était « efficace pour prévenir l’apparition » de la PR. Les chercheurs ont déclaré que les résultats, publié dans le Lancetétaient « prometteuses » et pourraient être « une bonne nouvelle pour les personnes à risque d’arthrite ».

L’abatacept est prescrit aux personnes qui souffrent déjà de PR, mais une équipe dirigée par le King’s College de Londres a étudié s’il pouvait prévenir cette maladie chez les personnes jugées à risque.

Le médicament – ​​administré à l’hôpital par perfusion ou à domicile avec des injections hebdomadaires – agit en ciblant la cause de l’inflammation.

Deux cent treize patients ont été recrutés dans 28 cliniques hospitalières d’arthrite précoce au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Ils ont tous été évalués comme présentant un risque précoce de PR par les chercheurs.

Sur ce total, 110 ont reçu de l’abatacept et les autres ont été affectés à un groupe placebo. La proportion estimée de patients restant sans arthrite à 12 mois était de 92,8 % dans le groupe abatacept et de 69,2 % dans le groupe placebo.

Après deux ans, 27 (25 %) membres du groupe abatacept avaient évolué vers une PR, contre 38 (37 %) dans le groupe placebo.

Le professeur Andrew Cope, du King’s College de Londres, a déclaré : « Il s’agit du plus grand essai de prévention de la polyarthrite rhumatoïde à ce jour et du premier à montrer qu’un traitement autorisé pour une utilisation dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde établie est également efficace pour prévenir l’apparition de la maladie chez les personnes à risque.

« Ces premiers résultats pourraient être une bonne nouvelle pour les personnes à risque d’arthrite, car nous montrons que le médicament prévient non seulement l’apparition de la maladie pendant la phase de traitement, mais peut également soulager les symptômes tels que la douleur et la fatigue. »

Il a ajouté : « Il n’existe actuellement aucun médicament disponible pour prévenir cette maladie potentiellement invalidante. Nos prochaines étapes consistent à comprendre plus en détail les personnes à risque afin que nous puissions être absolument sûrs que les personnes les plus à risque de développer une polyarthrite rhumatoïde reçoivent le médicament.

L’essai a également montré d’autres résultats liés à l’utilisation de l’abatacept, tels que des scores de douleur plus faibles et des mesures de qualité de vie plus élevées chez les patients.

Un patient, Philip Day, 35 ans, d’Eltham, au sud-est de Londres, a été inscrit à l’essai en 2018 et s’est vu prescrire de l’abatacept. Des douleurs articulaires avaient empêché le footballeur autrefois passionné de pratiquer ce sport.

Day a décrit le procès comme une « lueur d’espoir dans une période sombre ». Il a ajouté : « Au bout de quelques mois, je n’avais plus de douleurs et cinq ans plus tard, je dirais que je suis guéri. Maintenant, je peux jouer au football avec mon fils de trois ans et mener une vie normale.

Le professeur Lucy Donaldson, de l’association caritative Versus Arthritis, a salué les résultats, ajoutant : « Cette recherche souligne à quel point il est important de repérer les premiers signes de l’arthrite pour nous donner une chance de l’arrêter dans son élan, offrant ainsi de l’espoir à des milliers de personnes vivant avec l’arthrite. avec – ou à risque de développer – une polyarthrite rhumatoïde.