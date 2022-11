Un essai clinique en Colombie-Britannique montre des signes prometteurs pour la guérison du diabète de type 1

Deux participants à un essai clinique mené par la Colombie-Britannique sur un remède contre le diabète de type 1 n’ont plus besoin de prendre d’insuline, une première dans le domaine de la recherche séculaire.

Dirigé par le fondateur de BC Diabetes, le Dr Tom Elliott, l’essai teste la viabilité de l’utilisation d’un médicament généralement utilisé pour traiter la maladie de Crohn pour lutter contre le diabète de type 1 à ses débuts.

Le diabète de type 1 est une maladie génétique le plus souvent diagnostiquée chez les personnes de moins de 35 ans qui amène le système immunitaire d’une personne à détruire ses cellules productrices d’insuline. L’ustekinumab, un médicament contre la maladie de Crohn, plus connu sous son nom de marque Stelara, est très prometteur pour arrêter, voire inverser, cette destruction.

Depuis le début de leur essai clinique en 2021, Elliott a déclaré que 20 Canadiens se sont portés volontaires pour participer et que quatre ont terminé l’étude de 18 mois. Parmi eux, deux ne prennent plus d’insuline.

Il n’est pas rare que les personnes atteintes de diabète de type 1 soient soudainement capables de produire suffisamment de leur propre insuline pendant un mois ou deux à la fois – ce que l’on appelle une “lune de miel du diabète” – mais c’est tout à fait sans précédent que cela dure 18 mois , a déclaré Elliott. La différence, bien sûr, est l’introduction de Stelara.

“… les premières preuves de l’étude suggèrent que ce médicament d’immunothérapie régénère les cellules sécrétant de l’insuline qui ont été endommagées par le système immunitaire”, a déclaré Elliott dans un communiqué de presse.

Ce qui est crucial, c’est d’introduire le médicament dans les 100 premiers jours suivant le diagnostic d’une personne. Elliott a déclaré qu’une personne moyenne naît avec environ 10 milliards de cellules productrices d’insuline, mais qu’au moment où une personne atteinte de diabète de type 1 atteint 100 jours, il ne lui reste plus qu’environ deux milliards. Cela semble laisser juste assez de place au Stelara pour faire son travail.

Avec des résultats modestes mais prometteurs jusqu’à présent, Elliott et des chercheurs partenaires du Leadership Sinai Centre for Diabetes à Toronto et de l’Université de la Colombie-Britannique recherchent environ 50 autres participants bénévoles. Parmi eux, les deux tiers recevront Stelara, tandis qu’un tiers recevra un placebo. Les participants doivent être âgés de 18 à 35 ans et dans les 100 premiers jours suivant leur diagnostic. L’essai est gratuit, mais il nécessite 11 voyages à Vancouver ou à Toronto.

Elliott a déclaré qu’une fois que les 70 participants auront terminé l’essai de 18 mois, il aura une bien meilleure compréhension de l’efficacité de l’utilisation de Stelara. Si un quart ou plus des personnes se portent bien, Elliott a déclaré que ce serait un signal fort pour faire une autre étude et éventuellement commencer à utiliser Stelara pour traiter le diabète de type 1 de manière routinière.

“Ce serait profond”, a déclaré Elliott à Black Press Media. Il a dit qu’à l’heure actuelle, il y a probablement environ 90 Canadiens qui seraient admissibles à son étude.

Toute personne intéressée par l’essai clinique peut communiquer avec le coordonnateur de l’étude à minducil@bcdiabetes.ca.

