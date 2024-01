Un essai clinique de phase 3 sur la pridopidine chez des patients atteints de SLA est probable cette année

Dans la foulée des données prometteuses de l’essai de phase 2 HEALEY-ALS, Prilenia thérapeutique prévoit de lancer une étude pivot de phase 3 sur la pridopidine, son candidat traitement contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), au cours du second semestre de cette année.

Par rapport à un placebo, la pridopidine était associée à une progression plus lente de la maladie, à une meilleure qualité de vie et à un potentiel de prolongation de la survie chez les patients aux premiers stades de la maladie. Ces patients atteints de SLA récemment diagnostiqués et présentant des symptômes à évolution rapide ont constaté un bénéfice particulier en termes de santé respiratoire et d’élocution, même si une meilleure élocution était évidente chez tous les patients traités.

Prilenia rapporte avoir achevé les discussions avec les agences de réglementation mondiales concernant la prochaine étape du développement de la pridopidine.

“Sur la base des données cliniques générées à ce jour, la pridopidine a le potentiel de devenir un traitement significatif pour la SLA”, a déclaré Michael R. Hayden, PhD, médecin, PDG et fondateur de Prilenia, dans un communiqué. communiqué de presse de l’entreprise.

« Nous pensons qu’il est important pour Prilenia de faire progresser notre programme clinique dans le traitement de la SLA, et nous planifions activement un essai clinique pivot de phase 3 unique, mondial », a déclaré Hayden.

La pridopidine est une petite molécule orale conçue pour se lier sélectivement et activer le récepteur sigma-1 (S1R), une protéine impliquée dans plusieurs processus essentiels au fonctionnement et à la survie des cellules nerveuses.

Essentiellement, la pridopidine vise à ralentir la progression de la SLA en stimulant l’élimination des molécules toxiques, en augmentant la production d’énergie, en réduisant le stress cellulaire et en limitant l’inflammation.

Le SLA HEALEY (NCT04297683) L’essai de plateforme est conçu pour évaluer simultanément plusieurs traitements expérimentaux contre la SLA par rapport à un groupe placebo partagé. Il est dirigé par des chercheurs du Sean M. Healey & AMG Center for ALS du Massachusetts General Hospital à Boston.

Le Bras pridopidine de phase 2/3 (NCT04615923) a recruté 163 adultes atteints de SLA cliniquement possible, probable ou certaine, dont les symptômes avaient commencé au cours des trois dernières années.

Les participants ont été assignés au hasard à de la pridopidine orale (45 mg) ou à un placebo apparié pris deux fois par jour pendant 24 semaines, soit environ six mois. Cela a été suivi d’une étude de prolongation ouverte, au cours de laquelle tous les participants ont reçu de la pridopidine.

L’essai sur la pridopidine n’a pas réussi à atteindre son objectif principal, à savoir démontrer que le traitement pouvait ralentir le déclin fonctionnel par rapport à un placebo, comme en témoignent les changements dans les scores de l’ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R). Les objectifs secondaires liés à la force musculaire, à la fonction respiratoire et à la survie n’ont pas non plus été atteints.

Cependant, la pridopidine a entraîné des améliorations significatives de certaines mesures de la parole, notamment le taux de parole (à quelle vitesse une personne peut parler) et le taux d’articulation, ou la rapidité et la clarté avec laquelle une personne prononce un mot, après six mois.

Des analyses supplémentaires ont indiqué que l’utilisation de la pridopidine a ralenti le déclin de l’ALSFRS-R dans un sous-groupe de patients atteints de SLA certaine et qui étaient dans une évolution précoce de la maladie – dans un délai d’un an et demi après l’apparition des symptômes.

Ces patients ont connu une baisse significative, 2,4 points plus lente, des scores ALSFRS-R par rapport à ceux ayant reçu un placebo. La pridopidine s’est révélée particulièrement efficace pour ralentir les modifications du domaine respiratoire de l’ALSFRS-R, principalement sur les questions liées à l’essoufflement (dyspnée).

Les premiers patients atteints de SLA ont également connu une baisse significativement plus lente de leur qualité de vie globale par rapport à un placebo, avec des bénéfices particuliers dans les domaines de l’alimentation, de la boisson et de la communication.

Bénéfice particulier observé dans l’essai HEALEY pour les personnes présentant une progression rapide

Des bénéfices encore plus importants ont été observés dans le sous-ensemble de patients SLA probables ou certains qui étaient au début de l’évolution de la maladie mais qui étaient également considérés comme ayant une maladie à évolution rapide. Dans ce groupe, la pridopidine était associée à un ralentissement significatif du déclin de l’ALSFRS-R à partir de la huitième semaine de traitement, et à une différence de 5,2 points par rapport à un placebo après 24 semaines, correspondant à un déclin 41 % plus lent.

Ce sous-groupe de patients précoces et à progression rapide a également montré les plus grandes améliorations par rapport à un placebo en termes de changements dans le domaine respiratoire ALSFRS-R, la dyspnée et la parole.

Les analyses de survie couvrant l’essai principal et sa phase d’extension ont montré que la pridopidine peut augmenter la durée de survie des personnes atteintes de SLA certaine ou probable dans les premières phases de la maladie.

Plus précisément, les participants traités par la pridopidine dès le début de l’essai principal ont connu une survie médiane d’environ 600 jours (environ 1,5 an), contre une survie médiane de 300 jours pour les patients randomisés pour la première fois dans un groupe placebo, ce qui représente un risque de décès inférieur de 57 %. .

La pridopidine a également été bien tolérée et aucun effet secondaire grave lié au traitement n’a été signalé.

Le soutien au développement continu de la pridopidine pourrait également provenir d’un programme d’accès élargi en cours. Cette étude, (NCT06069934)recrute environ 200 patients SLA aux États-Unis qui ne sont pas éligibles pour participer aux essais cliniques sur la pridopidine, et qui recevront tous le traitement pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux ans.

“Notre sincère gratitude aux nombreux patients, soignants et prestataires de soins de SLA qui ont tant contribué à nos études cliniques ainsi qu’à ceux qui participeront aux futurs essais”, a déclaré Hayden.

La pridopidine a été désignée médicament orphelin aux États-Unis et en Europe pour le traitement de la SLA, un statut qui vise à accélérer son développement clinique. Prilenia développe également la pridopidine pour La maladie de Huntington.