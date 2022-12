Un essai britannique paie les factures de chauffage comme remède contre les maladies chroniques

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES — Chaque hiver, les symptômes de millions de personnes dans le monde vivant avec des maladies chroniques sont exacerbés par la chute des températures, voire les tuent dans certains cas. Maintenant, un petit essai en Grande-Bretagne cherche à prévenir certains de ces décès avec un remède alternatif : payer les personnes vulnérables pour chauffer leur maison pendant l’hiver.

La Warm Home Prescription, une collaboration entre les autorités locales, le National Health Service et une organisation à but non lucratif, couvrira les coûts de chauffage domestique de plus de 1 000 personnes vivant avec des maladies chroniques sensibles au froid dans les ménages à faible revenu à travers le pays, dans le espérons que cela les maintiendra en meilleure santé.

L’essai doit se dérouler de décembre à mars et est basé sur le succès d’un programme pilote plus petit dans le Gloucestershire, dans l’ouest de l’Angleterre, cette année. Les organisateurs espèrent réduire le risque global d’hospitalisation des personnes vulnérables et testeront également si le paiement de leurs factures de chauffage réduit les coûts pour les prestataires de soins de santé en évitant des séjours hospitaliers coûteux.

Montée en flèche des coûts mondiaux de l’énergie et de l’inflation dans d’autres régions ont ajouté aux pressions financières sur les ménages en Grande-Bretagne, en Europe, aux États-Unis et au-delà, ce qui fait craindre à beaucoup de ne pas pouvoir chauffer correctement leur maison. Le gouvernement britannique a imposé un plafond légal aux coûts énergétiques des ménages cette année, mais les perspectives économiques au sens large restent désastreuses, la Banque d’Angleterre avertissant que le pays se dirige vers sa plus longue récession de l’histoire moderne.

Plus de la moitié de tous les décès excédentaires enregistrés en Grande-Bretagne au cours d’un hiver typique sont causés par des maladies respiratoires et circulatoires, qui sont connues pour s’aggraver à des températures plus froides, selon l’Office for National Statistics, géré par le gouvernement. Les derniers chiffres du bureau estiment qu’il y a eu 28 300 décès supplémentaires au cours de l’hiver 2019 à 2020.

“L’objectif est vraiment de les aider à rester en bonne santé, car nous savons que s’ils ont une maladie respiratoire et qu’ils sont exposés à des températures froides à la maison, ils risquent de s’aggraver”, a déclaré Shantini Paranjothy, un médecin à Aberdeen, en Écosse, qui est impliqué dans le procès. “Nous essayons de les garder au chaud et en sécurité à la maison et d’éviter qu’ils aient besoin d’être hospitalisés.”

Les personnes impliquées dans l’essai verront les coûts moyens de chauffage de leur maison couverts par le programme ou recevront des radiateurs électriques, ainsi que les fonds nécessaires pour les maintenir allumés, a déclaré Paranjothy. Les participants seront sélectionnés par les autorités sanitaires locales ; la liste complète des participants de cette année n’a pas été finalisée.

Les symptômes de maladies telles que l’asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) s’aggravent fréquemment au cours de l’hiver, lorsque la probabilité d’autres problèmes respiratoires et d’infections pulmonaires augmente également, a déclaré Paranjothy.

« Si vous ne pouvez pas chauffer votre maison et que vous avez des problèmes respiratoires », dit-elle, « cela va aggraver ces choses. C’est ce que nous savons de la pathologie de la progression de ces maladies.

L’Organisation mondiale de la santé, qui conseille aux personnes atteintes de maladies chroniques de prendre des précautions supplémentaires pour rester au chaud en hiver, affirme que l’air froid peut enflammer les poumons, inhiber la circulation et augmenter le risque de maladies respiratoires. “Le froid induit également une vasoconstriction, ce qui provoque un stress dans le système circulatoire pouvant entraîner des effets cardiovasculaires”, indique le guide.

Paranjothy conseille aux patients souffrant de maladies chroniques aggravées par le froid de maintenir la température des pièces occupées dans leur maison entre environ 64 et 70 degrés Fahrenheit (18 à 21 degrés Celsius) pendant l’hiver, mais de nombreux Britanniques ne peuvent pas se permettre de le faire. Les températures chutent à un minimum moyen d’un peu plus de 35 degrés Fahrenheit (2 degrés Celsius) en hiver, selon le Bureau météorologique du Royaume-Uni, le nord du pays connaissant des conditions beaucoup plus froides.

Michelle Davis, 38 ans, souffre de plusieurs problèmes de santé, dont la MPOC, qui sont exacerbés en hiver lorsqu’elle ne peut pas se permettre de chauffer sa maison de manière adéquate, ce qui la qualifie pour participer à l’essai du programme dans le Gloucestershire l’année dernière. L’essai “sur ordonnance”, qu’elle espère rejoindre à nouveau, lui a permis de chauffer confortablement sa maison, a atténué sa toux et ses douleurs thoraciques et a contribué à sa santé physique et mentale générale l’hiver dernier, a-t-elle déclaré.

“Cela signifiait que je ne me retrouvais pas à l’hôpital”, a-t-elle déclaré, expliquant comment en 2020 – alors qu’elle ne pouvait pas se permettre de maintenir la température de sa maison à un niveau confortable – ses maladies chroniques ont éclaté et elle a passé du temps dans un hôpital avec une pneumonie et une grippe.

« C’est angoissant quand il fait froid », dit-elle. « Quand il fait froid et humide, mes articulations se grippent. Ils deviennent très douloureux. J’ai l’impression que mes os sont en feu. Au cours des hivers précédents, elle a passé beaucoup de temps au lit à essayer de rester au chaud, a-t-elle expliqué, craignant de laisser ses deux enfants jouer dehors car elle craignait qu’ils ne puissent pas se réchauffer par la suite.

« Je n’avais pas réalisé exactement à quel point le fait d’allumer le chauffage pendant une heure ou deux de plus ferait une différence », a-t-elle déclaré. “Cela m’a juste permis d’être maman pendant un moment.”

En plus de sauver des vies, Energy Systems Catapult – l’organisation à but non lucratif qui finance le programme – espère qu’il pourra également réduire le coût financier plus large imposé aux services de santé.

Le NHS en Angleterre dépense à lui seul environ 1,05 milliard de dollars chaque année pour soigner les patients qui vivent dans des maisons froides chaque hiver, a déclaré le groupe dans un communiqué, citant une étude de 2021 du groupe Building Research Establishment. Les pressions de longue date sur le système de santé britannique ont été aggravées par la flambée de l’inflation, qui a réduit le financement public du NHS.

« Si nous achetons l’énergie dont les gens ont besoin mais qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter, ils peuvent rester au chaud à la maison et ne pas aller à l’hôpital. Cela ciblerait le soutien là où il est nécessaire, économiserait de l’argent dans l’ensemble et réduirait la pression sur les services de santé », a déclaré Rose Chard, responsable du programme pour Energy Systems Catapult, dans un communiqué.

La hausse des coûts de l’énergie devrait rendre le programme Warm Home Prescription plus coûteux à exploiter cet hiver, mais Davis, qui espère rejoindre le nouveau programme, affirme que c’est aussi ce qui rend la «prescription» essentielle pour aider à garder sa famille au chaud et en bonne santé. Sans cela, les factures d’énergie de son duplex de deux chambres dépasseront 300 dollars par mois, a-t-elle déclaré, soit une augmentation de 108 dollars par rapport à l’hiver dernier.