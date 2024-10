Greenville n’était pas censée avoir son marché le samedi 12 octobre.

Il n’était pas censé y avoir de gens qui se pressaient pour vérifier les produits et autres biens des agriculteurs et des vendeurs locaux. Au lieu de cela, le tronçon de Main Street devait être envahi par plus de 60 restaurants, 50 tireuses à bière et vendeurs de vin et sept scènes sonores pour le festival annuel Fall for Greenville.

Mais lorsqu’il est devenu clair que le festival ne pourrait pas avoir lieu – de nombreux restaurants, vendeurs et même des équipements nécessaires ont été touchés par la tempête – l’employée municipale Roxy Hatchette a déclaré qu’il s’agissait désormais de savoir comment redonner à une communauté qui avait traversé tant de choses. beaucoup.

« Nous avons réussi à mettre cela ensemble », a déclaré Hatchette, debout près de la tente de marque du marché alors que des centaines d’acheteurs se promenaient sous le soleil du samedi matin.

Techniquement, le coordinateur principal de la conception graphique et du marketing de la ville, Hatchette et d’autres, ont quitté leurs rôles habituels à la suite d’Hélène, se lançant dans la collecte des ordures pour dégager les routes et recherchant les dégâts à Greenville.

Presque étouffé en réfléchissant à la façon dont la ville s’est montrée et continue de se montrer les uns pour les autres après la tempête, Hatchette a déclaré que le montant du soutien était écrasant et constituait un exemple de « véritablement aider son voisin ».

Un groupe de Centraide du comté de Greenville a collecté des secours lors du marché du samedi au centre-ville de Greenville, le samedi 12 octobre 2024.

De l’autre côté de la rue, United Way du comté de Greenville a installé une zone de réception sur West McBee, où ils collectaient des dons pour remplir les garde-manger des écoles du comté.

L’organisation a été invitée par la ville à y assister, et des panneaux dans le quartier encourageaient les gens à faire un don en personne ou à visiter le forum de dons en ligne de Centraide.

En plus de la nourriture, le groupe commence également à fournir une aide au loyer aux personnes dans le besoin suite aux revers causés par l’ouragan, la présidente et directrice générale Meghan Barp mentionnant que Greenville a l’un des taux d’expulsion les plus élevés du pays.

Barp a déclaré que les habitants de Greenville constituent un groupe « passionné et généreux » : « C’est l’une des choses que j’aime dans cette communauté ».

« Cette ville a un esprit philanthropique », a déclaré Michael Cinquemani, de United Way.

Et, alors que les jours continuent après la tempête qui a tué sept personnes rien que dans le comté de Greenville, laissé de nombreuses personnes sans électricité et d’autres avec des inondations dévastatrices et d’autres débris, un air d’espoir et de communauté a en quelque sorte remonté à la surface malgré les tragédies.

Jason McCabe de Upstate Greens a déclaré que lorsque les 50 restaurants qu’il approvisionnait ont dû s’arrêter après l’ouragan, cela a eu un impact sur lui également, bien qu’il ait semblé minimiser l’effet de la tempête et de l’arbre tombé dans sa serre.

« Je suis simplement heureux que les gens se soient unis pour cela », a-t-il déclaré. « Les marchés de producteurs concernent la communauté. »

