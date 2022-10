Lorsque Paul Rouleau a lancé l’enquête sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral, il a mis en garde contre le fait de laisser les procédures devenir « contradictoires ».

“Je reconnais que différents points de vue seront avancés avec force. C’est normal. Il est toutefois important qu’en tout temps les désaccords soient respectueux”, a déclaré Rouleau, ajoutant qu’il “contrôlerait activement la procédure”.

En tant que chef de l’enquête sur l’utilisation des pouvoirs d’urgence par le gouvernement fédéral en réponse à la manifestation contre le mandat du vaccin anti-COVID-19 qui a paralysé certaines parties du centre-ville d’Ottawa l’hiver dernier, le juge de la Cour d’appel de l’Ontario sera le visage public de ce qui pourrait être un six semaines polarisantes et politiquement tendues.

REGARDER | Un juge ontarien dit que les enquêtes « ne sont pas des procès » :

Dans son allocution d’ouverture de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence, un juge ontarien déclare que les enquêtes « ne sont pas des procès » Au premier jour de l’enquête sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence plus tôt cette année pour débarrasser Ottawa des manifestants, le juge de la Cour de l’Ontario, Paul Rouleau, a déclaré que les enquêtes ne visaient pas à porter un jugement sur les crimes des personnes impliquées.

La Commission d’urgence de l’ordre public a entamé jeudi des audiences publiques sur la décision du gouvernement d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence. Il devrait entendre 65 témoins au cours de sa phase factuelle, y compris des participants à la manifestation, des représentants des forces de l’ordre, des ministres du cabinet fédéral et des fonctionnaires des gouvernements provinciaux et municipaux.

La journée d’ouverture a vu les lignes de bataille se dessiner alors que les avocats des principaux acteurs – y compris le gouvernement fédéral, les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan, la police d’Ottawa et les organisateurs de la manifestation – ont prononcé de brèves remarques d’ouverture.

Les avocats du gouvernement fédéral ont promis de présenter le processus étape par étape qui a conduit le gouvernement à déclarer une urgence publique en “dernier recours”, tandis qu’un avocat des organisateurs du convoi a déclaré que le gouvernement n’avait jamais atteint le seuil légal pour invoquer l’acte.

Avec un calendrier serré pour les audiences – elles doivent se terminer le 25 novembre – voici ce que nous savons de l’homme chargé de diriger la commission.

Formation et pratique juridique

Rouleau est originaire d’Eastview, en Ontario, maintenant connu sous le nom de quartier Vanier d’Ottawa, selon sa biographie de l’Université de l’Ontario Français.

Il a obtenu un baccalauréat en administration en 1974, puis un baccalauréat en droit en 1977, tous deux de l’Université d’Ottawa.

Rouleau a été admis au barreau en 1979 et obtiendra plus tard une maîtrise en droit de l’Université York en 1984, selon sa biographie sur le site Web de la Cour d’appel de l’Ontario.

En 2002, Rouleau a été nommé juge à la Cour supérieure de l’Ontario sous le gouvernement libéral de Jean Chrétien, puis juge à la Cour d’appel de l’Ontario en 2005.

En 2014, il a été nommé à la Cour suprême du Yukon, puis à la Cour de justice du Nunavut et à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, toutes deux en 2017.

Lors de son allocution d’ouverture jeudi, le juge Paul Rouleau a déclaré que son expérience en tant que juge éclairerait la façon dont il mène l’enquête. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Lors de son allocution d’ouverture jeudi, Rouleau a déclaré que son expérience en tant que juge éclairerait la façon dont il mène l’enquête.

“Au cours de ces audiences, j’entendrai pour la première fois l’essentiel de ces preuves, tout comme les membres du public”, a-t-il déclaré. “À cette fin, je n’ai fait aucune constatation et je n’ai tiré aucune conclusion.

“Comme un juge, mes conclusions et ma conclusion seront basées sur les preuves qui me seront présentées. Je garderai l’esprit ouvert tout au long et n’arriverai à une conclusion finale qu’une fois toutes les preuves réunies.”

Raj Anand est président du conseil des gouverneurs de la Commission du droit de l’Ontario auquel siège Rouleau. Il a dit que Rouleau est pratique, réfléchi et très intéressé à faire avancer la loi.

Avec déjà 17 ans en tant que juge de la Cour d’appel derrière lui, a déclaré Anand, Rouleau a vu de nombreuses questions juridiques importantes qu’il apporte à son rôle au sein du conseil.

“Il a beaucoup d’expérience et beaucoup d’idées, et il n’hésite pas à exprimer ces idées”, a déclaré Anand à la Presse canadienne au printemps dernier.

Défenseur des services juridiques français, éducation

Rouleau a été un défenseur actif de l’accès à l’éducation en français et aux services juridiques en Ontario.

En 1981, il participe à la fondation de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario, un regroupement de juristes francophones qui favorise l’accès aux services juridiques en français.

Ronald Caza, qui a travaillé avec Rouleau lorsqu’il était président de l’association, a déclaré que l’approche de Rouleau en matière de litige était toujours pratique plutôt que technique.

“Je pense qu’il a eu beaucoup de succès, car lorsque vous apportez une approche de bon sens et une approche pratique des questions juridiques, c’est très convaincant pour un tribunal. C’est très convaincant pour un juge, cet argument, car il va en quelque sorte à l’essentiel. de l’objet du litige », a déclaré Caza à la Presse canadienne en avril.

Rouleau a été nommé au comité consultatif du procureur général de l’Ontario sur l’accès à la justice en français en 2018.

L’avocat de l’époque, Paul Rouleau, parle à Ce soir en Ontario en 1984 de l’affaire Marchand, dans laquelle il plaide avec succès pour le droit des enfants d’avoir accès à l’éducation publique en français. (Ce Soir En Ontario)

Rouleau est également très respecté dans la communauté francophone pour avoir défendu des cas qui ont créé des précédents en matière de droits linguistiques, a déclaré Caza.

Il a plaidé avec succès pour le droit des enfants d’avoir accès à l’enseignement public français dans les 1986 Affaire Marchand et a également été conseiller scolaire à Toronto dans les années 1980, selon la commission de l’ordre public.

L’an dernier, Rouleau a été nommé premier chancelier de l’Université de l’Ontario Français .

Rouleau a également travaillé pour le chef libéral John Turner en 1984, selon les rapports de Maclean’s de l’époque.

Rôle de la commission

Rouleau a lancé l’audience de jeudi en expliquant le mandat de la commission et les défis auxquels elle est confrontée.

“Les recommandations d’une commission peuvent être modestes ou de grande envergure. Elles peuvent s’adresser à un large éventail de publics, y compris le gouvernement, les organismes publics et le secteur privé”, a déclaré le commissaire.

“Il est également important de comprendre ce que les commissions d’enquête ne font pas. Elles ne concluent pas à la responsabilité légale. Elles ne déterminent pas si des individus ont commis des crimes. Bien que les enquêtes visent à découvrir la vérité, ce ne sont pas des procès. responsabilité pénale sont décidées par les tribunaux et non par des commissions. »

À la demande de Rouleau, le gouvernement libéral a renoncé au secret du Cabinet sur les documents liés à son invocation de la loi, bien qu’il ne soit pas clair si ces documents seront rendus publics. Ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire du Canada qu’une enquête publique a accès à des documents aussi importants.

Après avoir entendu des résidents d’Ottawa, des représentants d’entreprises et deux conseillers municipaux vendredi, la commission devrait entendre un certain nombre de fonctionnaires municipaux et de représentants de la police cette semaine.

Le directeur municipal d’Ottawa, Steve Kanellakos, le maire sortant Jim Watson et la conseillère Diane Deans – qui était à la tête de la Commission de services policiers d’Ottawa pour la majorité des manifestations – comparaîtront devant le comité cette semaine. Comme Watson, Deans ne cherche pas à être réélu ce mois-ci.

Devraient également témoigner cette semaine la chef adjointe par intérim de la Police d’Ottawa Patricia Ferguson, le surintendant principal à la retraite de la Police provinciale de l’Ontario Carson Pardy et les membres de l’OPP Pat Morris et Craig Abrams.