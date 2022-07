Un esprit combatif à Conche : comment cet avant-port survit encore après le moratoire

La communauté de Conche a connu beaucoup de changements depuis le moratoire sur la morue de 1992, y compris une diminution de la population d’environ 300 personnes. (Troy Turner/CBC)

Les prises semblaient interminables lorsque Jerome et Frank Kearney ont commencé à pêcher à l’adolescence dans les années 1960.

Les frères gagnaient bien leur vie grâce aux stocks de morue et de saumon que leur offrait la partie est de la péninsule nord de Terre-Neuve.

C’était comme ça pendant des années.

Même au début des années 1990, Conche avait tout pour plaire : une communauté animée, une école qui accueillait pas moins de 120 élèves, une usine de transformation du poisson très fréquentée, une forte estime de soi et une fierté aussi palpable que l’air salé.

Maintenant retraités de la pêche, les Kearney ont vu leur communauté se transformer et les personnes résilientes qui sont restées dans les parages continuent de se forger leur propre existence, à 30 ans d’éloignement de l’un des plus grands pivots de l’histoire de Terre-Neuve-et-Labrador.

En juillet 1992, la communauté a changé pour toujours.

À l’âge de 16 ans, Jerome Kearney a commencé sa carrière dans la pêche. Il a pris sa retraite il y a six ans. (Troy Turner/CBC) Avant sa retraite, Frank Kearney a pêché dans sa ville natale de Conche pendant des décennies. (Troy Turner/CBC)

“Nous étions assis à la maison le soir où M. [John] Crosbie l’a annoncé », a déclaré Jerome Kearney. Même s’il avait vu les stocks épuisés de ses propres yeux, la fermeture elle-même l’a pris au dépourvu.

“Aucun avertissement, rien de rien. Et nous venons de faire réparer tous nos pièges pour cet été. Tellement plus d’argent dépensé et ne l’avons même jamais sorti du hangar. Et c’est tout ce que nous avions.”

Après l’entrée en vigueur du moratoire, les gens ont commencé à partir.

Et cela a continué pendant des années.

Expédier ou rester sur place

La plupart de la main-d’œuvre a commencé à quitter Conche après le moratoire. Beaucoup sont allés vers l’ouest dans les sables bitumineux de l’Alberta, tandis que d’autres ont trouvé du travail en Ontario.

Au total, environ 300 personnes ont quitté Conche au fil des ans, soit environ les deux tiers de ce qu’était la communauté. Maintenant, il ne reste qu’environ 150 personnes.

Conche est une petite communauté de la péninsule nord de Terre-Neuve. (CBC News Graphics/Google Earth)

Pour les frères Kearney, la pêche continue d’appeler, et ils s’y tiennent, déterminés à gagner leur vie.

Ils ont commencé à pêcher le crabe, mais pour cela, il fallait un plus gros bateau et plus d’équipement. Ensuite, ils sont passés à la crevette – nécessitant, encore une fois, un plus gros bateau. Mais la taille du navire n’était pas le seul problème.

Lorsqu’ils ont commencé avec le crabe, un permis comportait un quota de 120 000 livres, ont-ils déclaré. Mais il est rapidement tombé à 40 000. Ils ont dit que les crevettes faisaient de même, passant de 520 000 livres à 80 000.

Conche est située sur la côte française de la péninsule nord. (Troy Turner/CBC)

“Quand la morue était en déplacement, il semble que c’était un endroit où tout le monde gagnait sa vie à moitié décemment, avec la morue et le saumon et tout ça”, a déclaré Jerome Kearney.

“Mais quand les choses ont commencé à se détériorer, tout le monde était perdant.”

Faire vivre les histoires

Regarder les gens quitter sa communauté était difficile pour Joan Simmonds. Elle a grandi à Conche, n’a jamais eu l’intention de partir et a ressenti de première main ce que c’était que de perdre un morceau de sa maison.

“Toutes nos jeunes familles partaient, puis beaucoup de personnes âgées mouraient”, a déclaré Simmonds. “Et on craignait que notre histoire ne disparaisse. Et donc un groupe d’entre nous s’est réuni et a formé une société historique de French Shore.”

REGARDER | Rencontrez les habitants de Conche, une petite ville de pêcheurs qui apprend beaucoup de son passé : Dévastée par le moratoire sur le cabillaud, la Conche se tourne vers son passé pour trouver son avenir Troy Turner rapporte d’une petite communauté de la péninsule nord de Terre-Neuve qui a perdu une grande partie de sa population au cours des 30 dernières années

Grâce à leurs recherches et à leur tenue de dossiers, ils ont gardé vivantes les histoires de Conche et ont finalement trouvé un foyer physique pour eux dans le nouveau Centre d’interprétation de French Shore.

“Vous savez, tout revient au moratoire sur la morue et aux personnes qui sont restées et étaient prêtes à se battre pour ce que nous avons. Et, vous savez, j’espère que nous avons réussi”, a déclaré Simmonds.

“Je ne pense vraiment pas que c’était juste parce que ce besoin était là, que c’était un besoin né de la peur, de la peur que tout aille. Et je ne pense pas que la société historique ou le Centre d’interprétation French Shore serait venu si [the moratorium] ne nous était pas arrivé.”

Les étapes de pêche de Conche ont chacune leur caractère. (Troy Turner/CBC)

Un vent de changement

Dernièrement, une nouvelle brise souffle sur le French Shore. Les secrets de la région ont trouvé leur chemin vers un public plus large, et les visiteurs découvrent Conche, qui se trouve à 145 kilomètres de St. Anthony, le centre régional au sommet de la péninsule du Nord.

Compte tenu de la beauté naturelle, des gens comme Frank Kearney ne sont pas surpris.

Nous ne sommes pas du genre à accepter notre sort. C’est donc vraiment un combat pour la survie. – Toni Kearney

“Nous avons eu beaucoup de touristes qui arrivent”, a-t-il déclaré.

“Depuis que la chaussée est passée [last year] maintenant c’est mieux. Vous avez des icebergs ici, vous avez de la pêche à la morue ici, vous avez de la randonnée ici et ils emmènent des gens comme Toni [Kearney] fais. Il y a beaucoup à voir sur la côte française ici, donc c’est bien. Et nous avons trouvé du travail dans l’usine de poisson ici. C’est bien aussi.”

Toni Kearney, sa petite-nièce, réside à Conche pendant la moitié de l’année, passant ses hivers en Australie, où elle possède une société de marketing.

Il y a deux ans, elle a lancé l’entreprise sociale Moratorium Children, une expérience de voyage privée qui plonge les invités dans la culture de la région tout en favorisant le rajeunissement et la détente.

Toni Kearney dit que le mot « moratoire » est un peu sombre, mais son entreprise, Moratorium Children, essaie de changer cette perception. (Troy Turner/CBC) Grâce à Moratorium Children, Kearney emmène les visiteurs dans les nombreuses vues panoramiques de Conche et des environs. (Troy Turner/CBC)

Toni Kearney a été inspiré après avoir vu ce que Zita Cobb et la Shorefast Foundation ont fait pour revitaliser l’île Fogo, où le Fogo Island Inn s’est taillé une réputation internationale.

“J’ai grandi pendant la période qui a suivi le moratoire et j’ai appris en vieillissant un peu et en faisant mes propres recherches, et j’étais très intéressée par l’histoire du moratoire et comment il a vraiment façonné l’avant-port de Terre-Neuve”, a-t-elle déclaré.

“Je voulais donc lier tout cela dans une expérience que les gens du monde entier pourraient apprécier et apprécier et vraiment sentir qu’ils font partie de l’endroit ici.”

Toni Kearney s’associe aux propriétaires locaux d’Airbnb et embauche des personnes locales dans la mesure du possible pour enrichir l’expérience des visiteurs.

La légèreté des ténèbres

Elle reconnaît également que le mot “moratoire” lui-même a beaucoup de poids.

“Le mot … porte définitivement un peu d’obscurité”, a-t-elle déclaré.

“Ce que nous essayons vraiment de faire chez Moratorium Children, c’est d’utiliser le mot d’une manière un peu plus positive, car chaque fin est un nouveau départ”, a-t-elle déclaré.

Alors que le moratoire a affecté de nombreuses communautés rurales comme Conche, a-t-elle dit, “il y a une résilience qui se trouve [here] et cela se retrouve dans toute l’histoire de Terre-Neuve, que nous avons réussi à faire passer. Nous ne sommes pas du genre à accepter notre sort. C’est donc vraiment un combat pour la survie.”

Le quai de Conche est encore plein de bateaux, certains bateaux de pêche en activité et d’autres utilisés pour les loisirs. (Troy Turner/CBC)

Cet esprit et cette détermination sont profonds. Et, si les deux dernières années ont montré quelque chose à Toni Kearney, c’est que la campagne de Terre-Neuve est une expérience à nulle autre pareille.

“Il y a un changement progressif de personnes qui commencent à vraiment apprécier ce que nous avons ici, surtout avec tout le chaos dans le monde”, a-t-elle déclaré.

“C’est juste une si belle retraite de pouvoir venir d’un endroit comme celui-ci et d’y revenir, ou de posséder une propriété ici ou d’être tombé dessus lors de vos voyages”, a-t-elle déclaré.

“C’est une communauté construite par des gens qui travaillent dur qui se sont battus pour vivre ici et où nous avons aussi des gens vraiment fiers.”

Pittoresque et paisible, Conche est située sur la côte est de la péninsule nord. (Troy Turner/CBC)