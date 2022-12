Un espoir pour la spondylarthrite ankylosante

Des traitements prometteurs sont en préparation

Bien que les produits biologiques connaissent un grand succès, ils ne fonctionnent pas pour tout le monde. C’est pourquoi je suis tellement enthousiasmé par les inhibiteurs de Janus kinase (JAK), des médicaments traditionnellement utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique et la colite ulcéreuse. Ils inhibent plusieurs cytokines clés de la progression de la spondylarthrite ankylosante. Bien qu’il en existe trois actuellement disponibles aux États-Unis – le tofacitinib (Xeljanz), le baricitinib (Olumiant) et l’upadacitinib (Rinvoq) – aucun n’a été approuvé pour traiter la spondylarthrite ankylosante. Mais cela pourrait bientôt changer. Une étude de 2021 publiée dans le Annales des maladies rhumatismales ont constaté que le tofacitinib (Xeljanz) améliorait significativement les symptômes tels que la fatigue, l’inflammation et les maux de dos chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante par rapport à ceux qui prenaient un placebo. Mieux encore, les inhibiteurs de JAK sont plus pratiques pour les personnes que les produits biologiques, car vous pouvez les prendre par voie orale. Les produits biologiques doivent être administrés par injection à domicile ou par intraveineuse dans le cabinet de votre médecin.

Aujourd’hui, quand je vois des personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante, je leur souligne qu’en à peine 2 décennies, le traitement – et le pronostic – ont radicalement changé. Les gens peuvent travailler, fonder une famille et continuer à pratiquer leurs sports et activités préférés. Des choses qui auraient semblé impensables il y a seulement 15 ans.