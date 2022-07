Un espoir olympique japonais tué en France

Tsudoi Miyazaki a été percuté par une voiture alors qu’il s’entraînait

L’athlétisme japonais est en deuil après que la vie de Tsudoi Miyazaki, espoir de Paris 2024, ait été tragiquement écourtée.

Miyazaki rêvait de participer aux Jeux olympiques et s’entraînait en vue de se qualifier pour le spectacle d’athlétisme de la ville d’Orléans, située à environ 120 kilomètres au sud-ouest de la capitale française.

Selon l’Union japonaise de triathlon (JTU), elle a été mortellement heurtée par une voiture mercredi lors d’un camp d’entraînement de vélo et est décédée à l’âge de 25 ans.

“World Triathlon et la Japan Triathlon Union souhaitent offrir leurs plus sincères condoléances à la famille, aux amis, aux entraîneurs et aux coéquipiers de Mme Miyazaki”, a déclaré la JTU, qui coopère avec les autorités locales, dans un communiqué.

“Les pensées de toute la famille du triathlon sont avec vous tous en ces temps terribles.”

La police française enquête toujours sur l’incident et n’a pas encore publié d’informations à ce sujet.

Originaire de la ville de Toyama au Japon, située à environ 300 kilomètres de Tokyo et à 200 kilomètres de l’ancien hôte des Jeux olympiques d’hiver de Nagoya, Miyazaki a commencé sa carrière de triathlon alors qu’elle était à l’université et s’est montrée très prometteuse en remportant les championnats japonais de triathlon U23 en 2019.

Classée 142e au classement mondial féminin du triathlon et 14e en Asie, elle s’entraînait pour les Jeux olympiques d’été de Paris en 2024 et avait également les yeux rivés sur les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Miyazaki a récemment été vu en compétition lors de la Coupe du monde de Pontevedra qui s’est tenue en Espagne le week-end dernier et a terminé 50e avec un temps de 2:13:33.

S’adressant à Instagram pour aborder la performance, elle a admis qu’elle n’avait pas “j’ai encore atteint un bon niveau” mais semblait optimiste.

“C’était une bonne expérience, donc je veux utiliser ce que j’ai ressenti ensuite pour que ça ne s’arrête pas là !” a-t-elle ajouté en remerciant les organisateurs de lui avoir laissé “relever le défi” ainsi que ses abonnés pour leurs encouragements.

Tout en rendant ses hommages conjoints avec la JTU, World Triathlon a noté que Miyazaki était attendu “pour devenir un triathlète de premier plan et de haute performance à l’avenir”.