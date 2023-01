Un espoir invaincu du MMA tué lors d’une violente invasion de domicile

Tanner Marlow était 4-0 dans sa carrière très prometteuse en arts martiaux mixtes

Tanner Marlow, un combattant américain invaincu d’arts martiaux mixtes, a été tué lors d’une violente invasion de domicile en Californie le 24 décembre.

Le poids lourd léger 4-0, qui avait combattu pour la ligue nourricière UFC Legacy Fighting Alliance (LFA), aurait été chez lui lorsqu’un homme armé, identifié plus tard comme étant Jacob Malena, a tenté d’entrer dans la propriété.

Marlow était également équipé d’une arme à feu et les deux hommes sont morts dans une fusillade qui a suivi.

Des rapports locaux ont indiqué que Malena tentait de pénétrer de force dans la propriété, où résidait son ex-petite amie. Elle était indemne lors de l’incident.

“Nous avons le cœur brisé par le décès tragique de notre frère de l’équipe Iridium, Tanner Marlow», a lu un communiqué de presse d’Iridium Sports Agency, qui représentait Marlow.

“On se souvient affectueusement de Tanner comme l’un des espoirs invaincus les plus prometteurs dans le sport du MMA et un père de famille très fier. Tanner nous manque beaucoup, et nous adressons nos plus sincères condoléances et nos prières à sa famille, ses amis et son équipe en cette période difficile.”

Marlow n’avait combattu que quatre fois professionnellement au cours de sa carrière naissante dans les arts martiaux mixtes et a été vu pour la dernière fois dans la cage en juin, lorsqu’il a remporté une victoire de TKO au deuxième tour contre un autre espoir invaincu, Joel Guzman, pour accroître sa réputation croissante dans le sport. C’était le premier combat de Marlow en un peu moins de trois ans.

Son surnom de combat était “The American Psycho” – le même surnom utilisé par le combattant du Temple de la renommée de l’UFC, Stephan Bonnar, qui est décédé par coïncidence deux jours avant Marlow à la suite de problèmes cardiaques présumés.