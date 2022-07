Un espoir du Premier ministre britannique présente un plan anti-chinois

Rishi Sunak a qualifié la Chine de “plus grande menace” du Royaume-Uni et s’est engagé à prendre plusieurs mesures contre Pékin

L’ancien chancelier britannique Rishi Sunak a lancé lundi une bordée contre la Chine, s’engageant à “face cachée” Pékin devrait-il devenir le prochain Premier ministre britannique. Pékin représente le “la plus grande menace” au Royaume-Uni et dans le monde “sécurité et prospérité” dans son ensemble, a déclaré Sunak, annonçant diverses mesures anti-chinoises qu’il prendrait en tant que Premier ministre.

Le programme de lutte contre les présumés Chinois “menace” comprend la fermeture “les 30 instituts Confucius chinois au Royaume-Uni », qui sont un instrument de Pékin “douce puissance,” l’espoir du Premier ministre a affirmé. Il a également promis d’intensifier les activités de renseignement pour “contrer l’espionnage industriel chinois.

La Chine et le Parti communiste chinois représentent la plus grande menace pour la Grande-Bretagne et le monde de ce siècle.

D’autres mesures comprennent la création d’un “nouvelle alliance internationale” rassemblant des indéterminés “nations libres” Cela aiderait “pour lutter contre les cyber-menaces chinoises et partager les meilleures pratiques en matière de sécurité technologique.” En plus de cela, Sunak s’est engagé à “protéger les principaux actifs britanniques” des rachats chinois. “Cela signifie examiner la nécessité d’empêcher les acquisitions chinoises d’actifs britanniques clés, y compris des entreprises technologiques stratégiquement sensibles”, Sunak a ajouté.

Lire la suite Le militantisme et l’impérialisme des candidats britanniques menacent de faire tomber la Grande-Bretagne

L’annonce apparaît comme une tentative apparente de déjouer son concurrent dans la course serrée à la direction conservatrice et au poste de Premier ministre, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss. Ses principaux points de discussion incluent sa position ferme sur “une Russie agressive, à une Chine de plus en plus affirmée. Truss a accusé Sunak d’être trop doux avec les deux, et maintenant l’ancien chancelier a riposté.

“Trop c’est trop. Pendant trop longtemps, les politiciens britanniques et occidentaux ont déroulé le tapis rouge et fermé les yeux sur les activités et les ambitions néfastes de la Chine », a-t-il ajouté. Sunak a déclaré, alors qu’il annonçait sa croisade contre la Chine. “Je changerai cela le premier jour en tant que PM.”

Cette annonce audacieuse constitue un changement apparent de position vis-à-vis de la Chine par Sunak, qui a longtemps été considéré comme un pragmatique et partisan de favoriser des relations plus équilibrées avec Pékin au lieu d’intensifier les hostilités. Une telle position a même valu aux candidats les louanges du plus grand tabloïd chinois, Global Times, qui l’a récemment désigné comme le “seulement un” parmi les candidats au Premier ministre britannique, qui “a une vision claire et pragmatique du développement des relations entre le Royaume-Uni et la Chine.” L’éloge, cependant, a plutôt mal atterri au Royaume-Uni, le Daily Mail le qualifiant de “une approbation dont personne ne voulait.”