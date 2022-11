Un espoir des Hells Angels de Kelowna décède dans un accident de voiture

Un espoir des Hells Angels de Kelowna est mort à la suite d’un accident impliquant un seul véhicule près de Prince George.

Jason Townsend a été impliqué dans une collision plus tôt ce mois-ci alors qu’il se rendait au travail. Il a été placé sous assistance respiratoire à l’hôpital universitaire du nord de la Colombie-Britannique, mais est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Sa famille a lancé un GoFundMe pour aider à l’origine avec les coûts pendant qu’il était à l’hôpital, cependant, une deuxième collecte de fonds a été lancée pour aider aux funérailles.

“Personne ne s’attendait à ce résultat, alors comme vous pouvez l’imaginer, tout le monde est sous le choc en ce moment. Son père Dennis voulait que j’exprime à quel point il est reconnaissant d’avoir eu Jason pour la semaine supplémentaire qui lui a été donnée et qu’il s’est battu avec tout ce qu’il avait en lui pour rester sur cette terre, et à quel point nous étions tous reconnaissants d’avoir quelques courts jours que nous avons eu avec le sien une fois qu’il est sorti de son coma », a lu un article de Beanne Krause.

Au 25 novembre, 6 335 $ sur un objectif de 50 000 $ avaient été amassés pour Townsend.

Townsend a été décrit par la GRC comme une « perspective connue » des Hells Angels de Kelowna, qui en 2021 avaient des accusations de voies de fait contre lui.

L’homme de 44 ans avait initialement été inculpé en août 2020 d’agression et d’agression par étouffement. Le BC Prosecution Service (BCPS) a marqué le dossier comme un cas de violence conjugale.

accident de voitureHells AngelsKelowna