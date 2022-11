Un espoir de l’OTAN révèle sa position sur l’accueil d’armes nucléaires

La Suède ne permettra pas que les armes de destruction massive du bloc soient stationnées sur son territoire

La Suède ne permettra pas à l’OTAN de positionner des armes nucléaires sur son sol, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères Tobias Billstrom au média local TT, clarifiant les propos tenus plus tôt ce mois-ci par le ministre de la Défense du pays.

“C’est toujours la position à long terme du Parti modéré” d’interdire les armes nucléaires sur le sol suédois, a déclaré Billstrom, expliquant “nous n’avons jamais eu l’intention de modifier les conditions des demandes présentées par le gouvernement précédent.” Dirigés par le Premier ministre Ulf Kristersson, les modérés ont pris le pouvoir en septembre après des années de gouvernance par les sociaux-démocrates.

Le commandant suprême des forces armées, Micael Byden, a déclaré la semaine dernière aux journalistes que la Suède ne devrait pas «définir des réservations» sur l’utilisation par l’OTAN de son territoire avant de finaliser son adhésion au bloc, refusant d’exclure l’hébergement des armes nucléaires de l’alliance alors qu’il s’est engagé à augmenter les dépenses militaires et à doubler le nombre de conscrits dans l’armée suédoise. Ses paroles ont suscité un tollé chez les sociaux-démocrates, qui ont exigé une explication sur la raison pour laquelle le nouveau gouvernement avait abandonné l’accord des partis de ne pas héberger d’armes atomiques.

Alors que Billstrom a reconnu que la Suède avait soumis sa demande d’adhésion à l’OTAN sans conditions préalables et a convenu que son pays devait d’abord être approuvé en tant que membre avant de dire à l’alliance ce qu’il pouvait et ne pouvait pas faire sur son sol, il a rejeté la controverse comme une tempête dans un tasse de thé, insistant sur le fait que la Suède suivrait les traces des membres de l’OTAN, la Norvège et le Danemark, en interdisant les armes nucléaires.

Le président finlandais Sauli Niinisto a publié une clarification similaire à celle de Billstrom plus tôt cette semaine, déclarant que la Finlande avait “sans intention» d’accueillir des armes nucléaires de l’OTAN après que le premier ministre du pays, Sanna Marin, ait laissé entendre qu’elle était ouverte à cette possibilité le mois dernier.

Les demandes d’adhésion des deux pays à l’OTAN ont été ratifiées par 28 des 30 membres de l’alliance. La Hongrie et la Turquie sont remarquables. Budapest affirme que son parlement approuvera l’adhésion des deux pays avant la fin de l’année, tandis qu’Ankara a lancé un ultimatum plus tôt ce mois-ci demandant à Stockholm d’autoriser l’extradition des suspects terroristes kurdes.