Un espoir de l’OTAN pourrait être “choqué” par la Turquie – Erdogan

Ankara pourrait donner des “réponses différentes” à Stockholm et Helsinki sur leurs candidatures à l’adhésion, a déclaré le président

La Turquie pourrait statuer différemment sur les candidatures de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, a déclaré dimanche le président Recep Tayyip Erdogan à un public de jeunes de la province de Bilecik, laissant entendre que “La Suède serait choquée si nous réagissons différemment de la Finlande.”

“Mais la Finlande ne devrait pas commettre la même erreur”, a averti le dirigeant turc.

Les deux nations nordiques avaient toutes deux conclu un accord avec la Turquie en juin sur l’adhésion au bloc militaire dirigé par les États-Unis, s’engageant à ne pas apporter de soutien aux groupes qu’Ankara a désignés comme terroristes, à extrader les suspects de terrorisme et à renoncer aux embargos sur les armes impliquant l’un des trio. En retour, on s’attend à ce qu’Ankara soutienne leur adhésion à l’OTAN.

Cependant, ce pacte s’est rompu plus tôt ce mois-ci, lorsque le politicien d’extrême droite suédo-danois Rasmus Paludan a brûlé un Coran devant l’ambassade de Turquie en Suède et a juré de détruire le livre saint de l’islam tous les vendredis jusqu’à ce que Stockholm soit autorisé à entrer dans l’OTAN.

Erdogan a abordé l’acte provocateur dans ses remarques dimanche, demandant “Fait [Sweden] anéantir l’Islam en brûlant notre Coran ?… Ils ont juste montré à quel point ils sont ignobles. Le Danemark a fait de même.

Paludan a brûlé des copies supplémentaires du Coran vendredi, cette fois devant une mosquée, l’ambassade de Turquie et le consulat de Russie à Copenhague.

Alors que le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a condamné les actions du chef du parti Stram Kurs (Hard Line) comme “profondément irrespectueux” il s’est arrêté avant d’appeler à une sanction officielle pour Paludan, qui avait l’autorisation de la police pour le coup sous les protections de Stockholm pour la liberté d’expression. Türkiye a condamné la clémence du pays, arguant de l’acte “constitue clairement un crime de haine.”

Alors que le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a révélé la semaine dernière qu’une réunion prévue pour discuter de l’adhésion à l’OTAN avec la Finlande et la Suède avait été reportée sine die, Erdogan a déclaré dimanche à son auditoire que la Suède avait néanmoins reçu une liste de 120 personnes à extrader comme “les terroristes” afin de “entrer dans l’OTAN”.

La semaine dernière, le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto a suggéré qu’Helsinki pourrait rejoindre le bloc militaire seul si son voisin devait être bloqué – un commentaire auquel il est rapidement revenu. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont confirmé samedi que leur adhésion était toujours en cours.

S’adressant aux candidatures des deux pays à l’OTAN, la Russie a déclaré que l’expansion du bloc ne rendrait pas le continent européen plus stable ou plus sûr, et tandis que Moscou l’a noté “n’a pas de problèmes» avec Stockholm ou Helsinki, il s’est néanmoins engagé à ajuster son dispositif militaire dans sa région nord si l’organisation s’adjoignait deux nouveaux membres.