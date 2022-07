Un espoir de hockey cri vivant un rêve d’enfance avec le Tricolore est invité

C’était vendredi après-midi et les comptes de médias sociaux cris ont commencé à bourdonner.

Israel Mianscum, un jeune espoir de hockey cri de la communauté de Mistissini, au Québec, avait été invité à un camp de perfectionnement avec l’équipe de hockey des Canadiens de Montréal.

“Toute la nation crie le soutient… vous le voyez sur les réseaux sociaux”, a déclaré le père d’Israel, Louie Mianscum, ajoutant que l’invitation est arrivée moins d’une heure après la fin du repêchage de la LNH à Montréal vendredi après-midi.

“Il a toujours été fou des Canadiens de Montréal. C’était l’un de ses rêves de jouer pour eux”, a déclaré sa mère Tiffany Neeposh Mianscum, qui jusqu’à l’appel, était une partisane dévouée des Penguins de Pittsburgh.

Il a toujours été fou des Canadiens de Montréal. – Tiffany Neeposh Mianscum, la mère d’Israël

Israël a reçu l’appel alors qu’il était à Gatineau pour jouer dans un tournoi de hockey. Quelqu’un a contacté ses parents, qui étaient dans les gradins, pour s’assurer que le jeune de 19 ans répondait à son téléphone.

“C’était très spécial”, a déclaré Tiffany. “Juste en voyant son expression faciale. Il avait un grand sourire sur son visage… un sourire que je n’ai pas vu depuis un moment.”

Cet été, Israel s’est entraîné à Châteauguay, en pause de son équipe, le Phoenix de Sherbrooke, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

À la patinoire d’entraînement des Canadiens

Maintenant, ses parents, ses oncles et quelques cousins ​​et autres membres de la famille sont au Complexe sportif Bell à Brossard pour regarder l’action du camp de perfectionnement sur la glace.

Tiffany Neeposh Mianscum, à gauche, et Louie Mianscum, à droite, sont les parents d’Israel Mianscum. Ils sont avec leur fils au Complexe sportif Bell à Brossard, au Québec, près de Montréal. Tiffany, ancienne fan inconditionnelle des Penguins de Pittsburgh, dit qu’elle porte maintenant fièrement le logo des Canadiens. (soumis par Tiffany Neeposh Mianscum)

“Je lui ai dit de jouer de son mieux et que nous sommes déjà très fiers de lui”, a déclaré Tiffany.

“Et je lui ai dit que je l’aimais et que nous le soutenions à 110%.”

Sur le trajet entre Gatineau et Brossard, Israel et son père ont parlé de son parcours au hockey et de ses objectifs.

“[I told him] L’invitation n’est que le début. Votre travail acharné… vous devez leur montrer maintenant. La chance est là », a déclaré le père Louie.

[I told him] … vous devez leur montrer maintenant. La chance est là. – Louie Mianscum, le père d’Israël

Un total de 40 joueurs participent au camp de perfectionnement des Canadiens qui se déroule jusqu’au 13 juillet à la patinoire de Brossard, selon un communiqué de l’organisation. Parmi eux figurent des joueurs récemment repêchés, comme Juraj Slafkovsky et Filip Mesar.

Israël n’a pas patiné avec le reste du camp de développement lundi, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais l’espoir est qu’il aura une chance mardi matin.

Le directeur de Cree Nation Bears a également été invité

Les Canadiens ont également invité l’entraîneur invité et directeur du programme de hockey Cree Nation Bears, Charly Washipabano, à son camp de développement en tant qu’entraîneur. Washipabano est également le coordonnateur du programme de l’Association sportive et récréative d’Eeyou Istchee. Il accompagnera les entraîneurs des Canadiens sur la glace lors des séances.

“C’est énorme en effet, et quelque chose que je ne prends évidemment pas pour acquis. Je ne pourrais pas me sentir plus chanceux et honoré par une telle opportunité”, a écrit Washipabano sur les réseaux sociaux, ajoutant que ce qu’Israël a accompli en recevant son invitation est “énorme pour nous tous dans la Nation crie. »

Mianscum, photographié vers l’âge de cinq ans, a commencé à jouer au hockey à l’âge de deux ans à Mistissini, dans le nord du Québec. À l’âge de 11 ans, il a suivi son talent à Oujé-Bougoumou pour jouer pour les Cree Nation Bears. (Soumis par Tiffany Neeposh Mianscum)

Raymond Shanoush est président de l’Association sportive et récréative d’Eeyou Istchee.

“Cela signifie beaucoup [for Israel]”, a déclaré Shanoush. “Ils pourront le voir jouer … voir son endurance … et son potentiel.”

En tant que joueur de hockey au potentiel professionnel du Nord, Israël a dû faire face à l’isolement de quitter la maison à un jeune âge pour poursuivre ses rêves de hockey.

Dans son cas, cela signifiait quitter la maison à l’âge de 11 ans et déménager dans une autre communauté crie d’Oujé-Bougoumou.

“C’est une route solitaire pour lui”, a déclaré papa Louie.

Vues sur la LNH

Cela signifie aussi que l’on visite rarement la maison. Au cours des trois dernières années, Israël a pris très peu de vacances, a déclaré son père Louie.

En plus de l’isolement, Israel et sa famille ont également lutté avec les coûts élevés associés à la pratique du hockey à ce niveau. Avant d’obtenir l’invitation à se joindre au camp de perfectionnement des Canadiens, le joueur de 19 ans n’avait pas d’endroit où rester et dormait sur le canapé d’un parent.

« Nous savons qu’il s’y est préparé. Il n’a pris qu’une semaine de congé après la saison. Il fait ça depuis les trois derniers étés. Il est vraiment concentré pour essayer de se rendre dans la LNH », a déclaré papa Louie, remerciant sa famille et toute l’équipe. Nation crie pour le soutien reçu jusqu’à présent.

La mère d’Israël, Tiffany, dit qu’elle porte maintenant fièrement un chandail des Canadiens de Montréal.

« Toute ma famille est partisane des Canadiens, a-t-elle dit. “J’ai longtemps été fan de Pittsburgh. [I told Israel] la seule fois où je changerai d’équipe, c’est si tu joues pour les Canadiens de Montréal. »