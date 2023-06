Un espoir conservateur à la mairie accusé d’avoir tâtonné un producteur de télévision à Downing Street

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un candidat conservateur de premier plan à la mairie de Londres a été accusé d’avoir agressé sexuellement un producteur de télévision à Downing Street il y a dix ans.

Daniel Korski, un favori pour devenir le candidat conservateur pour le concours de mai prochain, aurait peloté Daisy Goodwin, qui a créé le drame ITV Victoria.

Mme Goodwin a accusé M. Korski de lui avoir touché la poitrine après une réunion pour discuter d’une éventuelle émission de télévision sur le commerce.

M. Korski, conseiller spécial de David Cameron à l’époque, a nié « toute allégation de comportement inapproprié dans les termes les plus forts possibles ».

Mme Goodwin a rendu public l’incident en 2017, mais a alors décidé de ne pas nommer M. Korski.

Elle a dit qu’elle le nommait maintenant en raison de sa candidature pour devenir maire de Londres.

« Il n’est pas juste pour la grande majorité des hommes qui traitent les femmes décemment de permettre à un homme qui a clairement un problème de contrôle des impulsions d’accéder à une position de pouvoir », a-t-elle déclaré.

Écrivant dans le Times, Mme Goodwin a exhorté les autres personnes qui auraient pu « avoir des expériences similaires » avec M. Korski à se manifester.

Mme Goodwin a exhorté les autres personnes qui auraient pu « avoir des expériences similaires » avec M. Korski à se manifester (Getty)

Elle a ajouté: « Je n’écris pas par vengeance mais pour lui envoyer un signal, ainsi qu’à tous les hommes qui maltraitent les femmes.

« Ne pense pas que tu vas t’en tirer comme ça. »

Mme Goodwin, également auteure à succès, a déclaré que les révélations sur le magnat d’Hollywood en disgrâce Harvey Weinstein, et le mouvement #MeToo qui a suivi, lui ont fait comprendre qu ‘ »ignorer ce genre de comportement permettait en fait aux hommes de continuer avec ce genre de traitement peu recommandable ». des femmes ».

Dans l’article, Mme Goodwin a déclaré avoir rencontré M. Korski lors d’une fête et organisé une réunion pour discuter d’une émission potentielle sur les petites et moyennes entreprises exportant à l’échelle mondiale.

Elle a attendu une heure pour la réunion, décrivant comment la «puanteur de sueur et de testostérone» de Downing Street lui a rappelé la sixième année des garçons à laquelle elle avait assisté.

Lorsque M. Korski a finalement « rebondi », le couple s’est assis dans le salon Thatcher du bâtiment.

Mme Goodwin a décrit comment M. Korski, 15 ans son cadet, a fait un commentaire « maladroitement coquette » à propos de ses lunettes de soleil, avant de reposer ses pieds sur le bord de sa chaise et de « se pencher en arrière pour que je puisse avoir une vue claire de son entrejambe ».

La réunion n’a ensuite été « pas particulièrement fructueuse ».

Alors que le couple se levait à la fin de la réunion, Mme Goodwin a déclaré que M. Korski s’était avancé vers elle et avait « soudain posé sa main sur ma poitrine ».

« Étonné, j’ai dit à haute voix : ‘Est-ce que tu touches vraiment mon sein ?’ La bêche m’a sauté dessus et je suis partie », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de M. Korski a déclaré: « Dans les termes les plus forts possibles, Dan nie catégoriquement toute allégation de comportement inapproprié quel qu’il soit. »

M. Korski, fils de réfugiés polonais âgé de 46 ans, est l’un des trois candidats conservateurs sur une liste restreinte pour défier Sadiq Khan lors de la course de l’année prochaine.

La membre de l’Assemblée de Londres (AM) Susan Hall et l’avocat Mozammel Hossain KC sont également en compétition pour la nomination.

M. Korski est considéré comme un favori après que Paul Scully, le ministre du gouvernement pour Londres, n’ait pas réussi à figurer sur la liste restreinte des conservateurs. Mais les allégations représentent un coup dur pour sa campagne et soulèvent de nouvelles questions sur l’échec de M. Scully à figurer sur la liste restreinte.

Le ministre de Londres, Paul Scully, n’a pas fait partie de la liste restreinte pour être le candidat conservateur pour affronter Sadiq Khan (Médias PA)

Il court sur une plate-forme de mise en œuvre d’une nouvelle taxe de séjour pour payer plus de policiers, y compris la mise en place d’une police des délits mineurs pour travailler en étroite collaboration avec les communautés locales et la construction de logements plus denses dans le centre de Londres.

Sa campagne a été approuvée par le secrétaire Michael Gove et les hauts conservateurs Robert Buckland et Nadhim Zahawi.

Les membres conservateurs pourront voter pour leur candidat préféré entre le 4 et le 18 juillet, et le gagnant devrait être annoncé le 19 juillet.