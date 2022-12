Un “espion russe” présumé découvert à Vienne – responsables – RT World News

L’homme s’est rendu à Moscou peu de temps avant le début de l’opération militaire en Ukraine, selon le ministère autrichien de l’Intérieur.

Un citoyen grec vivant à Vienne est soupçonné d’espionnage pour le service de renseignement militaire russe, le GRU, a annoncé lundi le ministère autrichien de l’Intérieur. «GRU» est un acronyme utilisé auparavant par la direction principale de l’état-major général des forces armées russes.

Selon un communiqué publié sur le site Internet du ministère autrichien de l’Intérieur, le suspect est désormais en liberté. Il a été décrit comme le fils de 39 ans d’un ancien officier du renseignement militaire russe qui a été en poste dans le passé en tant que diplomate en Allemagne et en Autriche.

“On soupçonne qu’il a été utilisé comme source d’information sur la politique étrangère, la société dans son ensemble et les discussions sur la politique de sécurité au sein de la population autrichienne”, disait le communiqué.

Des équipements capables de détecter des dispositifs d’écoutes téléphoniques et des caméras cachées ont été découverts sur les propriétés du suspect, ainsi qu’un gilet pare-balles, selon le ministère de l’Intérieur. Il a ajouté que des téléphones portables, des ordinateurs portables et des tablettes avaient été saisis lors des perquisitions.

“L’homme de 39 ans, qui aurait reçu une formation militaire spécialisée en Russie, était en contact avec des diplomates et des officiers du renseignement de divers pays et se trouvait à Moscou peu avant et pendant l’invasion militaire de l’Ukraine par les forces russes”, a-t-il ajouté. a déclaré le ministère de l’Intérieur. Il a déclaré que le rapport du suspect était “livré à Moscou afin d’évaluer d’éventuelles réactions de l’étranger dans la perspective de l’opération militaire” en Ukraine.















Selon le ministère autrichien de l’Intérieur, le suspect a été “peu employé” et percevaient de faibles prestations sociales lorsqu’ils vivaient à la campagne. Néanmoins, il a pu effectuer 65 voyages au sein de l’UE et s’est rendu en Russie, en Biélorussie, en Turquie et en Géorgie entre 2018 et début 2022. L’homme aurait également acquis des propriétés à Vienne, en Russie et en Grèce.

Le journal Kurier a rapporté que des unités antiterroristes autrichiennes ont pris d’assaut l’appartement du suspect à Vienne fin mars. Le journal a indiqué que le suspect avait été arrêté mais qu’il avait depuis été relâché.

La Russie n’a pas encore commenté la question. Moscou et plusieurs pays occidentaux ont mutuellement expulsé leurs diplomates après le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine.

Ken McCallum, le chef du service de contre-espionnage britannique, le MI5, a déclaré aux journalistes le mois dernier que plus de 400 des plus de 600 diplomates russes expulsés des pays européens au fil des ans étaient prétendument des espions.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a rejeté les allégations. “Les médias britanniques ne demanderont jamais à McCallum combien d’espions britanniques sont dispersés à travers le monde”, elle a écrit sur sa chaîne Telegram à l’époque.