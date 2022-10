Un espion russe présumé arrêté par la Norvège a assisté à une conférence sur la guerre hybride

Les responsables de la sécurité norvégiens ont annoncé cette semaine qu’ils avaient arrêté un homme prétendant être un universitaire brésilien menant des recherches sur les questions arctiques dans la ville de Tromso et qu’ils croient être, en fait, un “illégal” russe. Il a été identifié dans les reportages comme étant José Assis Giammaria.

BRUXELLES – L’espion russe présumé arrêté en Norvège cette semaine a récemment assisté à un séminaire sur les menaces hybrides qui comprenait un scénario sur la réponse à l’explosion d’un pipeline, selon les médias norvégiens, un coordinateur du groupe qui a accueilli l’événement et une photographie de l’événement.

La Norvège sur les nerfs après les observations de drones et l’arrestation du fils d’un confident de Poutine

La Norvège et d’autres pays d’Europe se précipitent pour sécuriser les infrastructures critiques après le sabotage des gazoducs Nord Stream. Ces derniers mois, il y a eu plusieurs observations de drones dans les champs pétroliers et gaziers offshore de Norvège et dans les aéroports norvégiens.