Un « espion » russe identifié comme étant l’esthéticienne bulgare Vanya Gaberova, 29 ans, tandis que la police en inculpe deux autres pour complot

Un « espion » russe a été révélé comme étant une esthéticienne bulgare après que la police a inculpé deux autres personnes pour complot présumé.

La lauréate Vanya Gaberova, 29 ans, fait partie des cinq personnes désormais accusées d’espionnage en Grande-Bretagne pour le compte du régime russe de Vladimir Poutine.

La prétendue espionne russe Vanya Gaberova a été photographiée Crédit : East2West

La page Facebook de Gaberova la montre recevant un prix pour son travail

La ressortissante bulgare Gaberova, 29 ans, s’est révélée être esthéticienne Crédit : East2West

Elle et Ivan Stoyanov, 31 ans, devraient être inculpés aujourd’hui, après trois autres Bulgares le mois dernier.

Des photos partagées sur sa page Facebook la montrent posant avec un prix.

Orlin Roussev, 45 ans, Bizer Dzhambazov, 41 ans, et Katrin Ivanova, 31 ans, ont été inculpés pour la première fois à la suite d’une importante enquête de sécurité nationale.

Ils sont accusés d’avoir conspiré en vue de recueillir des informations destinées à être utiles à un ennemi dans un but préjudiciable à la sécurité et aux intérêts de l’Etat.

Le ministère public de la Couronne a annoncé aujourd’hui que Stoyanov et Gaberova seraient accusés de complot en vue d’espionnage.

Les cinq devraient comparaître devant les magistrats de Westminster mardi prochain.

Le dernier développement intervient après qu’il a été révélé que Dzhambazov et Ivanova vivaient à Londres depuis 10 ans.

Le couple marié aurait rendu visite à ses voisins à Harrow, au nord-ouest de Londres, pour leur offrir des gâteaux et des tartes.

Nick Price, chef de la Division de la criminalité spéciale et de la lutte contre le terrorisme du CPS, a déclaré aujourd’hui : « Le CPS a autorisé une accusation de complot en vue de mener des activités d’espionnage contre trois hommes et deux femmes soupçonnés d’espionnage pour le compte de la Russie.

« Orlin Roussev, 45 ans, Bizer Dzhambazov, 41 ans, Katrin Ivanova, 31 ans, Ivan Stoyanov, 31 ans, et Vanya Gaberova, 29 ans, seront accusés de conspiration en vue de recueillir des informations destinées à être directement ou indirectement utiles à un ennemi dans un but préjudiciable à l’ennemi. la sécurité et l’intérêt de l’État entre le 30 août 2020 et le 8 février 2023.

« Roussev, Dzhambazov et Ivanova ont déjà été inculpés le 11 février 2023 de possession de faux documents d’identité avec une intention inappropriée, en vertu de l’article 4 de la loi de 2010 sur les documents d’identité.

« Les accusations font suite à une enquête menée par le commandement antiterroriste de la police métropolitaine.

« Les procédures pénales contre les cinq individus sont actives et chacun d’entre eux a droit à un procès équitable.

« Il est extrêmement important qu’il n’y ait aucun reportage, commentaire ou partage d’informations en ligne qui pourrait de quelque manière que ce soit nuire à ces procédures.

« La fonction du CPS n’est pas de décider si une personne est coupable d’une infraction pénale, mais de procéder à des évaluations justes, indépendantes et objectives quant à savoir s’il est approprié de présenter des accusations à un tribunal pénal pour examen. »

Gaberova est également apparue sur la couverture d’un magazine

Bizer Dzhambazov et Katrin Ivanova ont été inculpés le mois dernier Crédit : Facebook

Orlin Roussev a également été accusé de complot

Ivanova et son mari vivent à Londres depuis une décennie Crédit : Facebook

Ivanova et Bizer Dzhambazov étaient familiers aux voisins de Harrow Crédit : Facebook