Un «espion» russe glamour surpris à Londres a offert à ses voisins des cadeaux de «gâteaux et tartes» pendant une «opération secrète» de 10 ans

Une espionne russe soupçonnée de GLAMOUR arrêtée et inculpée dans le cadre d’une enquête sur la sécurité nationale « a donné des gâteaux et des tartes » à ses voisins.

Katrin Ivanova, 31 ans, aurait déménagé à Harrow, au nord-ouest de Londres, avec Bizer Dzhambazov, 41 ans, il y a plus de 10 ans.

Katrin Ivanova a vécu avec Bizer Dzhambazov à Harrow, Londres Crédit : Linkedin

Le couple aurait offert des gâteaux et des tartes à leurs voisins Crédit : Facebook

Dzhambazov est également en garde à vue dans le cadre de l’enquête Crédit : Facebook

Le couple vivait une vie de banlieue apparemment normale, avec des voisins racontant à la BBC comment Dzhambazov et Ivanova ont apporté des tartes et des gâteaux ronds en cadeau.

Dzhambazov aurait travaillé comme chauffeur d’hôpital, tandis qu’Ivanova avait un rôle dans le secteur privé en tant qu’assistante de laboratoire.

Ils dirigeaient également une organisation communautaire qui gérait des services pour les Bulgares – les initiant à la « culture et aux normes de la société britannique ».

Le couple aurait également travaillé pour des commissions électorales à Londres, qui aident les ressortissants bulgares vivant à l’étranger à voter lors de ses élections.

Mais eux, ainsi qu’Orlin Roussev, 45 ans, ont été arrêtés en vertu de la loi sur les secrets officiels par des détectives antiterroristes en février et ont été placés en détention provisoire depuis.

Le trio est accusé de travailler pour les services de sécurité russes.

Cela survient alors que les détectives ont fouillé la maison du couple cette semaine.

Pendant ce temps, Roussev, de Great Yarmouth, Norfolk, aurait une histoire documentée de relations commerciales avec la Russie.

Il a déménagé au Royaume-Uni en 2009 où il a travaillé dans les services financiers.

Le trio, tous ressortissants bulgares, est accusé de possession de documents d’identité avec « intention répréhensible ».

Il s’agit notamment des passeports et des pièces d’identité pour le Royaume-Uni, la Bulgarie, la France, l’Italie, l’Espagne, la Croatie, la Slovénie, la Grèce et la République tchèque.

Ils doivent être jugés à Old Bailey en janvier.

Cela survient alors que la Grande-Bretagne a déjà été ciblée par des agents russes – le plus notoirement l’attaque d’agents neurotoxiques contre Sergei et Yulia Skripal à Salisbury.

Ils ont été retrouvés affalés sur un banc dans un « état catatonique » et ont passé des semaines gravement malades à l’hôpital.

Alexander Petrov et Ruslan Boshirov, qui se sont révélés plus tard utiliser des pseudonymes et dont les noms réels étaient le Dr Alexander Mishkin et le colonel Anatoliy Chepiga, sont accusés d’avoir perpétré l’attaque.

Le couple a bizarrement affirmé s’être intéressé à l’histoire de la région, louant la cathédrale de Salisbury pour sa « flèche de 123 mètres et son horloge, l’une des premières jamais créées au monde qui fonctionne toujours ».

L’histoire apparemment anodine de Dzhambazov et Ivanova ressemble de façon frappante à l’arrestation des espions russes présumés Sergey Skvortsov et de sa femme Elena Koulkova en Suède.

Le couple était bien connu, bien aimé, bavardait joyeusement avec leurs voisins – seulement pour être attaqué par des flics d’élite dans deux hélicoptères Black Hawk.

On pense que tous deux ont agi en tant qu’espions pour Poutine pendant une bonne partie d’une décennie – se cachant à la vue de tous en tant que citoyens ordinaires.

En novembre, l’ancien agent du MI6, Julian Richards, a déclaré que Moscou était devenu si efficace pour espionner en Grande-Bretagne que les agences de renseignement « ne savent pas » combien d’agents voyous sont actifs au Royaume-Uni.

Le Sun a contacté Met Police pour commentaires.