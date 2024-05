Un « espion » retrouvé mort dans un parc au Royaume-Uni

Un Britannique accusé d’espionnage pour le compte de Hong Kong a été mystérieusement retrouvé mort dans un parc britannique ce week-end, quelques jours seulement avant son comparution devant le tribunal.

Le corps de Matthew Trickett, 37 ans, a été découvert dimanche après-midi par un passant à Grenfell Park à Maidenhead, à l’ouest de Londres, dans ce que la police qualifie de « mort inexpliquée ».

Trickett, un ancien de la Royal Marine travaillant dans une société de sécurité privée, était l’un des trois hommes accusés plus tôt ce mois-ci d’avoir aidé les services de renseignement étrangers de Hong Kong à collecter des informations et à surveiller le Royaume-Uni.

Il avait été libéré sous caution lors d’une audience du tribunal le 13 mai après avoir été inculpé de deux infractions à la loi britannique sur la sécurité nationale et devait comparaître devant la Cour pénale centrale de Londres pour une audience vendredi.

La police a déclaré qu’une enquête sur sa mort était en cours et ne ferait aucun autre commentaire.

Une autopsie sera pratiquée pour en déterminer la cause.

La police, qui a qualifié sa mort d’« inexpliquée », a installé une tente médico-légale noire près d’une aire de jeux pour enfants après la découverte de son corps. Getty Images

Des policiers étaient toujours stationnés dans le parc mardi soir, avec plusieurs agents montant la garde à côté d’une tente noire de médecine légale, près d’une aire de jeux pour enfants.

L’avocat de Trickett, Julian Hayes, a déclaré qu’il était « choqué » par la nouvelle et qu’il ne serait pas en mesure de commenter davantage compte tenu de l’enquête.

Il a ajouté que la famille de Trickett « pleurait la perte d’un fils, d’un frère et d’un membre de la famille bien-aimés ».

L’affaire d’espionnage impliquant Trickett avait alimenté une querelle diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Chine – les autorités chinoises du Royaume-Uni et de Hong Kong dénonçant les accusations.

L’ambassade de Chine à Londres avait accusé la Grande-Bretagne d’avoir fabriqué de toutes pièces les accusations portées contre Trickett et les deux autres hommes – Chi Leung (Peter) Wai, 38 ans, et Chung Biu Yuen, 63 ans – et avait déclaré qu’elle n’avait pas le droit de s’immiscer dans les affaires de Hong Kong.

Parallèlement, le ministère britannique des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de Chine le 14 mai pour lui déclarer que l’espionnage et les cyberattaques n’étaient pas acceptables sur le sol britannique.

Avec fils de poste