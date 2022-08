Un “espion psychique” malin à la cuillère lance un avertissement à Poutine — RT Games & Culture

La personnalité de la télévision Uri Geller a publié un “Attention” au président russe Vladimir Poutine que l’Écosse sera protégée des ogives nucléaires de Moscou par son champ de force psychique. Il a également suggéré que des extraterrestres pourraient intervenir pour sauver le monde de la guerre atomique que la Russie était censée planifier.

Se référant à “rumeurs et rapports” que la Russie était “envisage sérieusement” utilisant des armes atomiques contre l’Occident, Geller tweeté mardi une lettre ouverte à Poutine depuis Israël, s’engageant à “Utilisez jusqu’à la dernière molécule de mon Mind Power pour vous empêcher de lancer une attaque nucléaire !”

Geller a exhorté tout le monde dans le monde à “Arrêtez ce que vous êtes en train de faire en ce moment – et prenez juste cinq secondes de votre journée pour visualiser un champ de force énergétique rayonnant – comme un bouclier doré éblouissant dans le ciel – qui déviera et refoulera toutes les ogives nucléaires que Poutine tente de déployer!”

En plus de ce bouclier psychique, Geller a prévenu le président russe que « Il y a aussi des forces bien, bien plus grandes que vous ne pouvez l’imaginer qui, j’en suis sûr, vont intervenir pour vous empêcher de déclencher une guerre nucléaire. Ils regardent et attendent, et ils vous ARRÊTERONT.

Si la Russie décide quand même de lancer des armes nucléaires, « Vos ordinateurs de contrôle de mission tomberont en panne, vos systèmes de navigation tomberont en panne et vos missiles tomberont en panne ! » Geller a juré.















L’illusionniste anglo-israélien est devenu célèbre dans les années 1970, lorsqu’il a commencé “plier des cuillères” avec son esprit et exécutant d’autres tours de scène à la télévision. Les critiques l’ont reconnu comme un magicien talentueux, mais ont hésité à affirmer qu’il avait reçu des pouvoirs de télépathie et de télékinésie d’extraterrestres.

Un documentaire de la BBC de 2013 intitulé “La vie secrète d’Uri Geller – Psychic Spy?” a affirmé que Geller avait travaillé comme espion pour la CIA, le Mossad et les services de renseignement mexicains. Dans le film, Geller a affirmé avoir effacé des disquettes portées par des agents russes en scandant à plusieurs reprises le mot “effacer.”

Le discours de Geller sur la guerre nucléaire semble être basé sur des reportages sur la conférence sur la non-prolifération nucléaire de cette semaine à New York. Lundi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a accusé la Russie de “des coups de sabre nucléaires imprudents et dangereux” visant à “ceux qui soutiennent l’autodéfense de l’Ukraine.”

La Russie a rejeté de tels propos comme étant sans fondement et “complètement infondé” spéculation. Rien de ce qui se passe en Ukraine n’atteint le seuil nucléaire de la Russie, a déclaré le diplomate Alexander Trofimov à la conférence – bien qu’il ait ajouté que l’implication de l’OTAN équivaut déjà à “une confrontation hybride féroce et dangereusement équilibrée au bord d’un affrontement militaire ouvert.”