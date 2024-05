L’ancien Royal Marine Matthew Trickett a été accusé d’avoir surveillé les militants indépendantistes de Hong Kong pour le compte du gouvernement chinois.

Un ex-commando britannique accusé d’espionnage pour le compte du gouvernement chinois a été retrouvé mort « inexpliqué » circonstances une semaine après son inculpation devant le tribunal.

Matthew Trickett a été retrouvé mardi par un membre du public dans un parc près de son domicile à Maidenhead, a indiqué la police de Thames Valley dans un communiqué. Les agents ont tenté de prodiguer des soins d’urgence, mais Trickett a été déclaré mort sur les lieux.

La force a décrit la mort de Trickett comme « inexpliqué, » ajoutant qu’une enquête post mortem serait menée « en temps voulu. »

Trickett a servi dans les Royal Marines entre 2007 et 2013, avant de travailler comme agent d’immigration et consultant en sécurité privée, selon les médias britanniques.















L’homme de 37 ans a comparu la semaine dernière devant un tribunal de Londres où il a été accusé d’avoir aidé les services de renseignement de Hong Kong et « accepter d’entreprendre la collecte d’informations, la surveillance et les actes de tromperie » contre les militants indépendantistes de Hong Kong au Royaume-Uni. Trickett a été inculpé aux côtés de Bill Yuen Chung-biu, directeur du bureau économique et commercial de Hong Kong à Londres, et de Peter Wai, un officier des forces frontalières britanniques possédant la double nationalité britannique et chinoise.

Ni Trickett ni ses complices présumés n’ont plaidé coupable et tous les trois ont été libérés sous caution. Ils devaient à nouveau comparaître devant le tribunal pénal central ce vendredi.

Lors de la première audience, les procureurs ont déclaré à la juge Louisa Cieciora que Trickett avait menacé de se suicider pendant sa détention et ont déclaré qu’il « va se suicider » une fois libéré alors qu’il « n’a rien pour quoi vivre. »

Après l’inculpation des trois hommes, le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, a condamné « injustifié » allégations contre le gouvernement de sa ville, tandis que l’ambassade de Chine au Royaume-Uni a critiqué le « fabrication malveillante et accusation injustifiée » contre Hong Kong.

Hong Kong est une région administrative spéciale de Chine et une ancienne colonie britannique. Elle se gouverne de manière autonome, bien que Pékin soit autorisé à mener certaines opérations de maintien de l’ordre dans la ville et exerce une certaine influence sur son pouvoir exécutif.

Des manifestations ont éclaté en 2019 après que le conseil législatif de la ville a proposé un projet de loi autorisant l’extradition de fugitifs vers la Chine continentale. Tandis que Lee retirait le projet de loi, les militants – dont beaucoup étaient basés en Occident – ​​continuaient de plaider en faveur de la sécession de la ville de la Chine. Pékin considère un tel activisme comme un séparatisme illégal.