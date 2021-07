Un espion iranien tueur dit que Donald Trump devrait être ASSASSINÉ après avoir ordonné le meurtre du plus haut général du pays

Un espion iranien KILLER a déclaré que Donald Trump devrait être exécuté « maintenant » parce qu’il a donné l’ordre d’assassiner le commandant militaire du pays.

Le plus haut général iranien, Qasem Soleimani, a été tué lors de frappes aériennes approuvées par l’ancien président américain en janvier de l’année dernière.

Trump voulait que Soleimani soit assassiné parce qu’il prétend que le chef militaire avait tué ou blessé des milliers d’Américains – et « complotait pour en tuer beaucoup plus ».

Le 3 janvier 2020, le général Soleimani avait atterri après avoir voyagé depuis la Syrie ou le Liban vers 12h30 lorsqu’il a été rencontré par Abu Mahdi al-Muhandis, commandant adjoint des forces de mobilisation populaire pro-iraniennes en Irak.

Alors que les voitures traversaient une zone de fret pour une route d’accès menant à l’aéroport, le véhicule a été touché par au moins deux missiles par un drone américain MQ9 Reaper qui était contrôlé à distance.

Au moins deux missiles ont été tirés sur les véhicules, tuant le général et d’autres à bord.

Maintenant, Kazem Darabi, l’ancien agent du renseignement iranien condamné à la réclusion à perpétuité pour les assassinats de Mykonos à Berlin en 1992, affirme que « l’axe de la résistance » devrait tuer Trump pour avoir personnellement approuvé l’ordre.

Cela signifie que l’axe de la résistance devrait assassiner M. Trump maintenant. Je devrais considérer l’assassinat de M. Trump comme un devoir islamique selon la charia. Kazem Darabi

Selon Memri – qui surveille la sortie des médias extrémistes – Darabi a fait ces commentaires lors d’une interview sur la chaîne iranienne Channel 5.

« Comme l’a dit Maître (Khamenei), l’Amérique est le premier violeur des droits de l’homme au monde, et il faut ajouter l’Europe et nos pays voisins qui se considèrent comme dépendants de l’Amérique et en tiennent compte », a-t-il déclaré.

« Eux aussi sont complices des crimes des Américains et des Européens.

« Hajj Qasem Soleimani a été assassiné, et le président américain Trump a eu l’audace de dire à la télévision et devant les micros du monde entier qu’il avait donné l’ordre.

« Cela signifie que l’axe de la résistance devrait assassiner M. Trump maintenant. Je devrais considérer l’assassinat de M. Trump comme un devoir islamique selon la charia (loi islamique). »

L’intervieweur a demandé pourquoi Trump devrait être assassiné, ce à quoi Darabi a répondu : « Même si l’Europe ou l’Amérique, si quelqu’un vient commettre un assassinat, le verdict de cette personne est l’exécution.

« Le verdict de M. Trump est la mort par exécution. Inchallah, Trump devrait être assassiné dans un proche avenir. »

Des plans pour assassiner Soleimani étaient en préparation depuis 2017, et ceux-ci ont fait surface peu de temps après que Mike Pompeo est devenu le directeur de la CIA sous Trump.

Pompeo a réuni des dirigeants d’agences, dont le Centre de mission antiterroriste de la CIA et le Centre d’activités spéciales, pour discuter de la manière de faire tomber Soleimani, un ancien haut responsable de la CIA pour Yahoo News.

Soleimani a dirigé les opérations militaires de l’Iran au Moyen-Orient en tant que chef de la Force d’élite Quds du pays.

Il a rejoint les Gardiens de la Révolution – qui ont été déclarés organisation terroriste étrangère par les États-Unis – en 1979, prenant la tête de la Force Quds en 1998.

Il était considéré comme l’une des personnalités les plus puissantes du pays, dirigeant le renseignement iranien et les opérations militaires à l’étranger.

En réponse à l’attaque, Trump a tweeté : « Le général Qassem Soleimani a tué ou grièvement blessé des milliers d’Américains sur une longue période de temps, et complotait pour en tuer beaucoup plus… mais s’est fait attraper !

« Il était, directement et indirectement, responsable de la mort de millions de personnes, y compris le récent grand nombre de manifestants tués en Iran même.

« Alors que l’Iran ne pourra jamais l’admettre correctement, Soleimani était à la fois détesté et craint dans le pays.

« Ils ne sont pas aussi attristés que les dirigeants le laisseront croire au monde extérieur.

« Il aurait dû être retiré il y a de nombreuses années !