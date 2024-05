Un espion égyptien a secrètement ruiné le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas (CNN)

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. La fumée s’élève après les frappes aériennes israéliennes dans l’est de Rafah, à Gaza, le 7 mai 2024. Anadolu via Getty Images

Un espion égyptien a ruiné un éventuel accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le responsable du renseignement a ajouté d’autres exigences du Hamas après qu’Israël ait déjà accepté l’accord, Rapports de CNN.

Israël, les États-Unis et le Qatar auraient été aveuglés par ces changements secrets.

Un espion égyptien a torpillé un éventuel accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas au début du mois en modifiant secrètement ses termes avant de le remettre aux belligérants, Rapports de CNN.

Le responsable des renseignements, Ahmed Abdel Khalek, a modifié l’accord après qu’Israël l’ait déjà accepté en ajoutant davantage de demandes du Hamas au cadre pour obtenir son approbation, selon le rapport.

Abdel Khalek travaille pour Abbas Kamel, selon CNN, qui est le chef des services de renseignement généraux égyptiens.

L’un des principaux points de discorde dans l’accord était l’appel à un « calme durable » qui devait être atteint dans sa deuxième phase, selon CNN. Israël s’oppose à toute discussion sur la fin de la guerre jusqu’à ce que le Hamas soit vaincu et que tous ses otages soient libérés, rapporte le média.

S’il avait été adopté, l’accord aurait pu aboutir à la libération de certains otages israéliens et prisonniers palestiniens et à une pause temporaire des combats. Les responsables américains ont fait pression en faveur d’un cessez-le-feu temporaire dans l’espoir qu’un arrêt des combats pourrait ouvrir la voie à une paix plus durable.

Les responsables impliqués dans les négociations du Qatar, des États-Unis et d’Israël ont été aveuglés et irrités par les changements secrets de l’espion, selon CNN.

Ni la CIA ni le Département d’État n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Business Insider.

Le Hamas a annoncé avoir accepté l’accord le 6 mai, que le Qatar et l’Égypte ont contribué à négocier. À l’époque, un responsable israélien anonyme avait déclaré à Reuters que cette annonce était une « ruse destinée à faire passer Israël pour la partie refusant un accord ».

Les médiateurs espéraient que l’accord empêcherait l’incursion israélienne à Rafah, qui s’étend actuellement.

Le cessez-le-feu sabordé met également en péril une priorité du président américain Joe Biden. Biden est engagé dans une course serrée avec son rival Donald Trump, mais le démocrate fait face à une révolte des électeurs de gauche qui l’accusent de soutenir le meurtre de civils palestiniens à Gaza en envoyant des armes à Israël.