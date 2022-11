Un espion chinois présumé au Québec libéré sous caution avant son procès

Longueuil, Qué. –

Un ancien employé de la compagnie d’électricité du Québec accusé d’espionnage au nom de la Chine a été libéré sous caution lundi en attendant son procès.

Yuesheng Wang, 35 ans, est la première personne à être accusée d’espionnage économique en vertu de la Loi sur la protection de l’information du Canada. Il fait également face à trois accusations en vertu du Code criminel : utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’un secret commercial et abus de confiance.

Les procureurs fédéraux se sont opposés à sa libération parce qu’ils pensaient qu’il risquait de fuir, mais le juge du tribunal québécois Marco LaBrie a déclaré lundi qu’aucune preuve n’avait été présentée que Wang avait tenté de fuir le pays après que l’accusé avait été suspendu et finalement renvoyé d’Hydro-Québec.

Wang, un ressortissant chinois titulaire d’un visa de travail pour son travail chez Hydro-Québec, a nié les accusations alors qu’il était à la barre la semaine dernière et a déclaré qu’il voulait rester au Canada pour blanchir son nom. Il était sous surveillance de la GRC depuis plus d’un mois avant son arrestation le 14 novembre.

Comme conditions de sa libération, Wang doit rendre son passeport chinois, porter un téléphone portable à tout moment afin que la police puisse utiliser le GPS pour le géolocaliser et mettre ses deux propriétés en garantie. Wang doit également se présenter chaque semaine au quartier général de la GRC et il lui est interdit de contacter le gouvernement chinois, sauf pour demander de l’aide dans son cas, et seulement après que le contact a été approuvé par son avocat.

Wang, qui a fait des recherches sur les matériaux des batteries, aurait fourni des informations sur le service public d’électricité à une université chinoise et à des centres de recherche chinois, et aurait transféré des documents confidentiels et des photos non autorisées à son adresse e-mail personnelle.

Témoignant pour sa propre défense, Wang a catégoriquement nié toutes les allégations.

Le procureur fédéral Marc Cigana a déclaré aux journalistes lundi que Wang avait pris la décision inhabituelle de témoigner lors d’une enquête sur le cautionnement. Cigana a qualifié la décision du juge lundi de “juridiquement fondée”.

“Le juge a cru qu’il y avait un risque de fuite, mais ce risque était gérable, et il a pu le gérer en imposant ces conditions”, a déclaré Cigana.

“Je respecte la décision du juge et j’espère que M. Wang le fera aussi.”

L’avocat de la défense, Gary Martin, a déclaré avoir accepté avec humilité la décision du juge. “Il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses qui viennent encore de la Couronne”, a déclaré Martin. “Je suis sûr qu’il y a plus de rapports, plus de preuves, plus de bandes de surveillance. Nous devrons travailler avec cela et préparer cette affaire pour un procès.”

La petite amie de Wang, Yunfeng Zheng, a versé 1 000 dollars dans le cadre de ses conditions de libération sous caution. “Personnellement, je ne pense pas qu’il s’enfuira… Je lui fais entièrement confiance”, a déclaré Zheng aux journalistes.

Il restera détenu jusqu’à ce qu’un notaire établisse une hypothèque judiciaire pour ses propriétés. L’affaire reviendra devant le tribunal le 13 décembre.



– Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 novembre 2022