Un étudiant chinois a couché avec deux maires du Midwest et cultivé des démocrates californiens tout en espionnant pour Pékin, selon un rapport d’Axios, alors même qu’un professeur de Pékin se vantait d’avoir « des gens au sommet » aux États-Unis.

Entre 2011, lorsqu’elle est arrivée aux États-Unis en tant qu’étudiante, et son départ brusque et inexpliqué à la mi-2015, Christine Fang s’est frayé un chemin dans les confidences d’un certain nombre d’éminents démocrates de la région de la baie de San Francisco, a rapporté Axios lundi. Fang est apparu sur des photos aux côtés de Judy Chu, Mike Honda, Ro Khanna et Eric Swalwell – un membre du Comité du renseignement qui s’est fait connaître en défendant la théorie du complot du « Russiagate » contre le président Donald Trump.

EXCLUSIF: Un espion chinois présumé a noué des liens étendus avec des politiciens américains locaux et nationaux dans le cadre de ce que les responsables pensent être une opération dirigée par la principale agence d’espionnage civile chinoise de 2011 à 2015, a découvert Axios au cours d’une enquête d’un an. https://t.co/wQUOW8Jpij – Axios (@axios) 8 décembre 2020

Elle a également collecté des fonds pour le représentant Tulsi Gabbard (D-Hawaii) en 2013, mais rien n’indique qu’ils se soient rencontrés. En plus de cultiver des membres éminents du Congrès, Fang aurait « A eu des relations sexuelles ou amoureuses avec au moins deux maires de villes du Midwest sur une période d’environ trois ans, » y compris un rendez-vous dans une voiture qui a été mise sur écoute par le FBI, a déclaré Axios citant un responsable du renseignement américain.

Bien que rien n’indique que Fang ait été sexuellement impliqué avec Swalwell, elle a « au moins un » stagiaire parmi son personnel. Le bureau de Swalwell a déclaré à Axios dans un communiqué qu’il avait fourni des informations sur Fang au FBI, l’appelant quelqu’un qu’il « Rencontré il y a plus de huit ans, et qu’il n’a pas revu depuis près de six ans. »

« Pour protéger les informations qui pourraient être classifiées, il ne participera pas à votre histoire, » ajoutèrent-ils.

Des experts conservateurs, y compris le fils du président Donald Trump Junior, ont réagi à la nouvelle en appelant Swalwell à démissionner du comité du renseignement de la Chambre et l’ont accusé d’être compromis par la Chine.

FLASHBACK: En juillet 2020, Swalwell se plaint que l’administrateur de Trump a averti les Américains de la menace d’interférence chinoise. Tout commence à avoir un sens !!! pic.twitter.com/BYTFVnyPee – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 8 décembre 2020

Des responsables du renseignement sans nom parlant avec Axios ont déclaré que le FBI croyait que Fang était un agent du ministère chinois de la Sécurité d’État, également connu sous le nom de Guoanbu, en raison de ses fréquentes réunions avec un officier présumé travaillant comme diplomate au consulat de San Francisco.

«Le fait qu’elle voyageait à travers le pays» et se rapprocher des politiciens «Était un gros drapeau rouge», a déclaré l’un des quatre fonctionnaires actuels et anciens qui ont révélé qu’elle était sous la surveillance du FBI. «Elle était en mission.»

Ces allégations demeurent cependant, car Fang a brusquement quitté les États-Unis en juillet 2015, pour ne jamais revenir. L’histoire d’Axios, rédigée par Bethany Allen-Ebrahimian et Zach Dorfman de l’Institut Aspen, dit qu’elle s’est appuyée sur des entretiens avec 22 sources, des élus actuels et anciens à des agents politiques et d’anciens étudiants qui connaissaient personnellement Fang – dont la plupart sont restés anonymes.

Les allégations sur Fang font suite à l’éditorial et à l’interview de la semaine dernière du directeur américain du renseignement national John Ratcliffe, dans lequel il a répété l’affirmation du procureur général William Barr et du directeur du FBI Chris Wray selon laquelle les espions de Pékin ont cultivé les politiciens américains afin de subvertir Washington élaboration des politiques.

Aussi sur rt.com La Chine fait de SUPER SOLDATS et est la « menace pour la sécurité nationale n ° 1 », affirme le chef des espions américains dans un blitz médiatique

Avoir Fang travailler dans la région de la baie avait du sens, a spéculé Axios, car la Californie est la puissance économique des États-Unis, la Silicon Valley est juste là, et il y a une grande communauté sino-américaine pour fournir une couverture. En outre, les démocrates détiennent le pouvoir absolu dans la région et dans l’État et dénoncent rapidement la surveillance du FBI sur les Américains d’origine chinoise comme raciste.

Peu de temps avant qu’Axios ne publie son compte rendu de l’affaire Fang, une vidéo d’un professeur chinois racontant à ses étudiants que Pékin a « copains » au « au sommet » de l’establishment politique américain a commencé à faire le tour des médias sociaux. Le professeur a été identifié comme étant Di Dongsheng, vice-doyen de l’École des relations internationales de l’Université Renmin, et la conférence a eu lieu fin novembre.

Tucker Carlson segment sur une vidéo supprimée des médias sociaux chinois d’un professeur disant que la Chine "a des gens au sommet du cercle restreint de pouvoir et d’influence de l’Amérique." pic.twitter.com/h3Ygy6UlHk – Appelant quotidien (@DailyCaller) 8 décembre 2020

Merci à ces « copains » La Chine a pu « réparer » tous ses problèmes avec les États-Unis au fil des ans, jusqu’à l’élection de Trump en 2016, lorsque leur influence a cessé, a déclaré Di à l’auditoire. Il a prédit avec joie que les choses reviendraient à leurs anciennes habitudes une fois que le démocrate Joe Biden serait inauguré en janvier.

L’administration Trump a adopté une ligne dure à l’égard de la Chine, menant une guerre commerciale contre Pékin. Trump a également blâmé la Chine pour le nouveau coronavirus, qui a été enregistré pour la première fois à Wuhan et a été officiellement déclaré pandémie ce printemps. Les États-Unis sont actuellement en tête du monde pour le nombre de décès officiellement signalés par Covid-19.

Les républicains ont également accusé Biden d’être impliqué dans des accords commerciaux louches avec la Chine via son fils Hunter, mais l’histoire des documents trouvés sur l’ordinateur portable de Hunter Biden a été fortement réprimée par les médias grand public et sociaux aux États-Unis avant les élections du 3 novembre.

Présentez ensemble les deux histoires chinoises aujourd’hui Élites d’entreprise, médias et politiciens qui ont armé le Russiagate et le canular du beau peuple Leur cible était le seul président qu’ils ne pouvaient pas contrôler Pour le sortir – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 8 décembre 2020

Mardi, Pékin a convoqué l’ambassadeur américain pour protester contre la « Acte scandaleux, sans scrupules, fou et ignoble » de sanctionner 14 fonctionnaires sur la loi de sécurité de Hong Kong La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a juré «Contre-mesures fermes» contre ce qu’elle a décrit comme une ingérence américaine dans les affaires intérieures de la Chine et de Hong Kong, une ville autonome autrefois sous la domination coloniale britannique.

La semaine dernière, les États-Unis ont également imposé des restrictions de visa aux membres du Parti communiste chinois et à leurs familles, rendant les visas de visiteur B1 / B2 valides seulement un mois, contre 10 ans auparavant. Le département d’État américain a également annoncé son intention de mettre fin à cinq programmes d’échange universitaire, que le secrétaire d’État Mike Pompeo a appelé «Des outils de propagande de puissance douce.»

Hua a dénoncé le mouvement comme le travail de «Les forces anti-chinoises aux États-Unis, avec leur état d’esprit enraciné dans la guerre froide.»

Aussi sur rt.com La Chine convoque un diplomate américain pour protester contre les sanctions « folles et viles » de Washington contre les responsables de Hong Kong

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!