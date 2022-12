Un espion américain évite la prison dans la mort d’un adolescent britannique – News 24

L’Américaine qui a fui le Royaume-Uni après avoir tué une adolescente du Northamptonshire avec sa voiture a plaidé coupable à une accusation moins grave et a été condamnée jeudi à une peine avec sursis. Anne Sacoolas a revendiqué l’immunité diplomatique pour éviter d’être arrêtée et s’est révélée plus tard être une espionne des services de renseignement américains. Dans une déclaration lue à l’Old Bailey en son nom, elle s’est excusée auprès de la famille de Harry Dunn pour le “tragique accident” qui lui a coûté la vie.

Dunn conduisait sa moto près de la base de Croughton Royal Air Force en août 2019 lorsque Sacoolas est descendu sur la route en conduisant à contresens, “Américain” côté – comme elle l’a dit à la police après l’accident. Le jeune de 19 ans est décédé à l’hôpital.

Sacoolas a ensuite revendiqué l’immunité diplomatique et s’est enfuie aux États-Unis, qui ont refusé de l’extrader, affirmant que les détails de son travail ne pouvaient pas être divulgués sur “la sécurité nationale” terrains.

Dame Parmjit Kaur Cheema-Grubb, la juge présidente de l’affaire, a déclaré que ce que Sacoolas avait fait était “pas loin de la conduite délibérément dangereuse” mais a accepté son plaidoyer pour une accusation moindre de conduite imprudente à la place, affirmant que l’Américain avait montré “véritables remords”. Sacoolas a été condamnée à huit mois de prison, avec sursis pendant un an, et perdra ses privilèges de conduite pour la durée.

Sacoolas, 45 ans, a écouté l’audience par liaison vidéo, car le gouvernement américain ne risquerait pas qu’elle retourne au Royaume-Uni. La mère de Dunn, Charlotte Charles, a décrit cela comme “méprisable,” ajoutant qu’elle était “absolument dégoûté” avec les actions américaines, selon la BBC.

Charles a dit que la mort de son fils la hante “chaque minute de chaque jour” mais que sa quête de justice était maintenant « bel et bien complet » avec la condamnation.

Harry nous l’avons fait. Nous sommes bons, nous sommes bons.

Selon les services des poursuites de la Couronne, Sacoolas a quitté la RAF Croughton le 27 août 2019 et a parcouru environ 350 mètres du mauvais côté de la route avant de heurter la moto de Dunn de plein fouet. Dunn conduisait à gauche, comme il se doit au Royaume-Uni.

Sacoolas a dit à la police qu’elle était sur “le côté américain” de la route, et dit à un témoin arrivé sur les lieux, “Tout est de ma faute. J’étais du mauvais côté de la route. Je ne suis ici que depuis quelques semaines.

Lorsque le témoin s’est approché de Dunn, il lui a dit, “Ne me laisse pas mourir.”















RAF Croughton héberge une importante installation de communication américaine au service des troupes en Europe et au Moyen-Orient. Le personnel administratif et technique américain qui y travaille n’a pas l’immunité diplomatique, mais Sacoolas a affirmé qu’elle l’avait – et a fui le pays avant de pouvoir être arrêtée. Interpol a publié une «notice rouge» pour son arrestation en mai 2020, confirmant qu’elle n’était en fait pas qualifiée de diplomate.

Les États-Unis ont refusé d’extrader Sacoolas, expliquant finalement que non seulement son mari travaillait pour la CIA, mais elle aussi. Lors d’une audience en février 2021 dans l’affaire civile intentée par les parents de Dunn, son avocat a déclaré que Sacoolas avait travaillé pour les services de renseignement américains et avait quitté le Royaume-Uni en raison de “les problèmes de sécurité.” En juillet 2021, le gouvernement américain a cherché à sceller les dossiers de l’affaire. Les parents de Dunn ont réglé leur procès deux mois plus tard, pour un montant non divulgué.