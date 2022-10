Un Espagnol se rendant à la Coupe du monde de football porté disparu en Iran – Kelowna Capital News

Un Espagnol qui documentait son ambitieux voyage à pied de Madrid à Doha pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 n’a pas été entendu depuis son passage en Iran il y a trois semaines, a déclaré sa famille lundi, suscitant des craintes quant à son sort dans un pays secoué par la masse. troubles.

Le randonneur expérimenté, ancien parachutiste et fervent fan de football, Santiago Sánchez, âgé de 41 ans, a été vu pour la dernière fois en Irak après avoir parcouru 15 pays et largement partagé son voyage sur un compte Instagram populaire au cours des neuf derniers mois. Mais ses messages exubérants se sont soudainement arrêtés le 1er octobre, le jour où il est entré en Iran depuis la frontière instable du nord-ouest du pays.

La famille de Sánchez dit que ses mises à jour quotidiennes de WhatsApp ont également cessé ce jour-là. Des semaines plus tard, ils craignent le pire.

“Nous sommes profondément inquiets, nous n’arrêtons pas de pleurer, mon mari et moi”, a déclaré sa mère, Celia Cogedor, à l’Associated Press.

Les parents de Sánchez l’ont signalé comme disparu à la police nationale espagnole et au ministère des Affaires étrangères.

Mais les autorités espagnoles disent qu’elles n’ont aucune information sur l’endroit où il se trouve, ajoutant que l’ambassadeur d’Espagne à Téhéran s’occupait de l’affaire.

Les appels au ministère iranien des Affaires étrangères demandant des commentaires n’ont pas été immédiatement renvoyés lundi.

La disparition signalée de Sánchez en Iran – sa dernière étape avant d’atteindre le Qatar pour la Coupe du monde – survient alors que des manifestants se soulèvent à travers la République islamique dans le plus grand mouvement antigouvernemental depuis plus d’une décennie. Les manifestations ont éclaté le 16 septembre à la suite de la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs iranienne pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire islamique strict du pays.

Téhéran a violemment réprimé et accusé les ennemis étrangers et les groupes kurdes en Irak d’avoir fomenté les troubles, sans fournir de preuves. Le ministère iranien des Renseignements a déclaré que les autorités avaient arrêté neuf étrangers, principalement des Européens, pour leurs liens présumés avec les manifestations du mois dernier. Les Occidentaux et les binationaux sont de plus en plus devenus des pions dans les luttes politiques internes de l’Iran et dans les tensions entre Téhéran et les capitales occidentales, selon les analystes, avec au moins une douzaine de binationaux arrêtés ces dernières années sur des accusations d’espionnage contestées.

Sánchez est arrivé au Kurdistan irakien fin septembre, après avoir parcouru des milliers de kilomètres (miles) transportant une petite valise dans un chariot à roulettes, rempli d’un peu plus qu’une tente, des comprimés de purification d’eau et une cuisinière à gaz pendant ses 11 mois sur la route. Il a dit qu’il voulait apprendre comment les autres vivaient en vivant parmi eux avant d’atteindre le Qatar, le premier pays hôte de la Coupe du monde dans le monde arabe, à temps pour le premier match de l’Espagne le 23 novembre.

“L’idée du voyage est de motiver et d’inspirer d’autres personnes à montrer qu’elles peuvent aller très loin avec très peu”, a-t-il déclaré à l’AP depuis Sulaymaniyah, une ville kurde du nord-est de l’Irak. “Vous pouvez faire un long chemin à pied.”

La veille de sa disparition, Sánchez a pris le petit déjeuner avec un guide à Sulaymaniyah. Le guide, qui a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, a déclaré qu’il avait tenté d’avertir Sánchez de la situation politique dangereuse en Iran alors qu’ils se séparaient.

Les manifestations dans la région kurde d’Iran après la mort d’Amini ont ravivé les troubles à l’échelle nationale qui secouent toujours l’Iran. En réponse, les forces iraniennes ont lancé des attaques de drones et d’artillerie ciblant les séparatistes kurdes dans le nord de l’Irak.

Mais Sánchez n’était pas découragé et confiant, a déclaré le guide.

« Il n’avait pas l’air nerveux du tout. Il m’a dit : ‘J’ai tout réglé, ne t’inquiète pas’ », raconte-t-il. Ils ont communiqué via Google Translate, car Sánchez ne parle que l’espagnol.

Sánchez, a ajouté le guide, prévoyait de rencontrer une famille iranienne dans la ville kurde de Marivan, théâtre de récentes manifestations antigouvernementales. La famille, ravie des publications Instagram de Sánchez, avait tendu la main et proposé de l’héberger.

Après que Sánchez a traversé la frontière le 1er octobre, ses messages sont devenus clairsemés et cryptés, a déclaré le guide. Sánchez lui a dit que les choses étaient «très différentes» en Iran par rapport à Sulaymaniyah, la métropole irakienne remplie de parcs et de cafés.

“Ça a été une longue histoire”, lit-on dans son dernier message.

Les parents de Sánchez ont déclaré qu’il les avait avertis qu’il perdrait temporairement l’accès à Internet après avoir atteint l’Iran.

“Le pays est” chaud “et il n’y a pas de communications”, a déclaré Sánchez à son père dans son dernier message le 1er octobre, peut-être une référence à l’agitation dans la région kurde d’Iran et à la perturbation par le gouvernement d’Internet et des applications de communication populaires utilisées par manifestants.

Ses parents ont essayé de ne pas s’inquiéter lorsque leurs messages n’ont pas été livrés. Mais leurs inquiétudes ont grandi au fil des semaines.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait enregistré le passage frontalier de Sánchez vers l’Iran et n’excluait aucune possibilité.

Dans sa dernière mise à jour Instagram, la veille de son passage à la frontière iranienne, il a posté des images de ses adieux émouvants à l’Irak et a raconté la générosité d’une famille kurde. Il avait prévu de camper sur une montagne, mais le propriétaire d’une ferme voisine l’a accueilli, lui offrant un lit, une douche et un dîner copieux.

Des photos sur Instagram le montrent en train de manger du pain et de la soupe au poulet, souriant et posant avec de jeunes garçons du village et buvant du thé au-dessus d’un feu ouvert.

«Conclusion:», a-t-il écrit, «Perdez-vous pour vous retrouver.»

—Raquel Redondo et Isabel Debré, Associated Press

