Un Espagnol établit le record du monde Guinness du plus grand nombre de pastèques giflées en une minute

Qui a besoin d’un couteau quand on peut casser une pastèque avec la paume de la main ? Eh bien, tout le monde ne peut pas le faire sans se blesser dans le processus. Mais l’athlète espagnol Roberto Rodriguez sait certainement non seulement comment ouvrir une pastèque en une seule gifle, mais il sait aussi comment établir un record du monde en le faisant. Dans un clip partagé par le Guinness World Record, on peut voir Roberto établir le record du monde sur le plateau de l’émission spéciale télévisée italienne Lo Show Dei Re. Alors que les gens tiennent des pastèques pour lui, on peut le voir les écraser avec une main ouverte alors qu’il parcourt la ligne.

Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés par les forces de Roberto. Certains se sont demandé si sa main allait piquer après toutes ces gifles et ces coups. Un utilisateur de YouTube a écrit : « Si j’étais vous, je préférerais ne pas jouer avec ce type, même les pastèques ne sont pas assez fortes pour supporter ses coups. La vraie vie, un coup de poing.

“S’il utilisait ses deux mains, il en ferait encore plus !” lire un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a commenté: “Regardez la couleur de ceux-ci, s’ils étaient plus verts et plus frais, cela aurait un autre résultat.”

Pendant ce temps, un utilisateur a demandé ce que Guinness World Record considérait comme une gifle. Parce que fracasser et gifler leur semblaient deux choses complètement différentes. En réponse, Guinness a commenté, “ce n’est pas le titre officiel du record mais c’est plus accrocheur.”

Selon le site officiel du Guinness World Record, le titre officiel du record est “le plus de pastèques écrasées avec une main ouverte en une minute”. Le record s’élève à 39. Atteint le 10 février 2022, ce record faisait partie du groupe basé en Italie production Lo Show Dei Record 2022.

Cependant, si vous pensez qu’il s’agit du seul record du monde établi pour briser les pastèques, vous vous trompez. Les pastèques ont été désintégrées par des coups de poing, des coups de pied circulaires et même en utilisant la tête ! Le record officiel du plus grand nombre de pastèques écrasées à l’aide de coups de poing en une minute est de 78 et a été atteint par Edgar Scandurra.

Le record de désintégration du fruit avec un coup de pied circulaire en une minute est de 30 et a été atteint par Prabhakar Reddy P. De même, 49 pastèques ont été écrasées en une minute avec la tête, réalisé par Muhammad Rashid.

Quel disque trouvez-vous le plus impressionnant ?

