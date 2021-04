La police nationale a ouvert une enquête fin janvier après avoir appris qu’une épidémie dans un « établissement bien connu » de Manacor, une ville de l’île de Majorque, pouvait être le résultat d’un individu qui avait tenté de cacher qu’il était infecté.

Selon les autorités, le suspect de 40 ans a été exhorté à rentrer chez lui par des collègues après avoir montré des symptômes de la maladie. Une fois sa journée de travail terminée, l’homme s’est rendu dans un centre médical pour recevoir un test PCR. Cependant, au lieu d’attendre les résultats, le lendemain, il est allé au gymnase et s’est présenté au travail, même s’il avait une fièvre de plus de 40 ° C (104 ° F).

Son patron lui aurait dit de partir, ordre qu’il a refusé. Au lieu de cela, il s’est promené dans les locaux, toussant en baissant son masque et en disant à ses collègues: «Je vais vous donner tout le coronavirus.»

Une fois le travail terminé, il a été informé que son test PCR était revenu positif.

Ses collègues ont ensuite été testés pour voir s’ils avaient la maladie. Cinq ont été testés positifs, qui à leur tour ont transmis le virus à des proches, dont trois bébés. Au gymnase fréquenté par le suspect, trois personnes ont été testées positives et ont également transmis la maladie à des membres de la famille. Au total, on pense que l’homme a infecté 22 personnes avec Covid-19, huit d’entre elles directement et 14 indirectement. Aucun des cas n’a nécessité une hospitalisation.

L’homme a été arrêté samedi et est actuellement en détention.

Ce n’est pas la première fois que la menace de transmission de Covid-19 pose à quelqu’un des problèmes juridiques. En mars, un homme soupçonné de conduite en état d’ébriété aux Pays-Bas a été emprisonné pendant 10 semaines après avoir délibérément toussé sur la police qui l’a arrêté. Il a prétendu être infecté par un coronavirus, mais a ensuite été testé négatif.

Dans de nombreux pays, rompre la quarantaine ou transmettre intentionnellement le virus à d’autres personnes peut entraîner de lourdes amendes et des peines de prison.

