Un Espagnol arrêté après avoir appelé les services d’urgence près de 9000 fois pour insulter des opérateurs

L’homme de 49 ans d’Oviedo, dans le nord-ouest de l’Espagne, a été arrêté la semaine dernière après des plaintes du service 091, qui traite tous les appels téléphoniques à la police nationale du pays, ont rapporté mercredi les médias locaux.

Une enquête a révélé qu’il appelait constamment les lignes d’urgence depuis plus de deux ans « Dans le seul but de réprimander et d’insulter les opérateurs, » dit la police. L’homme n’a jamais été dans une situation d’urgence, ont souligné les enquêteurs.

Un énorme 3 789 appels sur la ligne 091 et 4 957 appels supplémentaires au service d’urgence 112 auraient été effectués à partir de sa carte téléphonique pendant cette période.

Les opérateurs avaient dit à plusieurs reprises à l’appelant obscène de cesser d’occuper les lignes d’urgence destinées aux personnes ayant besoin d’une aide urgente, selon les rapports espagnols.

Mais l’homme a apparemment ignoré ces demandes et fait maintenant face à des accusations de désobéissance grave. L’infraction peut entraîner une peine de trois mois à un an derrière les barreaux.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!