Un Espagnol accusé du meurtre et d’avoir mangé sa mère condamnée pour cannibalisme

Nous avons tous regardé et lu des récits de meurtres sanglants, mais ils sont surtout le fruit d’une imagination créatrice. Mais dans une affaire récente en provenance d’Espagne, un homme sans emploi a en fait été accusé et condamné pour cannibalisme.

Alberto Sanchez Gomez, 28 ans, a été reconnu coupable du meurtre de sa propre mère et de l’avoir mangée morceau par morceau. Habitant du quartier de Ventas à Madrid, Alberto vivait avec sa mère de 68 ans, Maria Soledad Gomez, qu’il a assassinée après une dispute.

Selon certaines informations, le jeune homme sans emploi a été reconnu coupable par le tribunal provincial Audiencia de la ville mercredi après un procès de deux semaines. Alberto a été arrêté le 21 février 2019 et a déclaré à la police qu’il avait mangé sa mère avec son chien de compagnie. Le rapport a également mentionné comment les détectives ont trouvé des parties des restes de Maria dans des conteneurs Tupperware stockés dans le réfrigérateur et des os dans des tiroirs autour de la maison familiale. Le rapport indique que la tête, les mains et le cœur de Maria ont été retrouvés sur son lit alors que, selon les rapports locaux, son corps avait été coupé en plus de 1000 petits morceaux.

Les soupçons sur Alberto ont été soulevés pour la première fois par l’amie de Maria en 2019, qui a déclaré à la police qu’elle ne l’avait pas vue depuis plus d’un mois. Lorsque la police est arrivée chez Alberto, il n’a montré aucun remords et a admis que sa mère était morte. Dans son rapport au tribunal, l’accusation a mentionné qu’Alberto avait utilisé une scie de menuisier et deux couteaux de cuisine pour couper le corps de sa mère, rapporte Courrier quotidien.

Selon un rapport de BBC, Les médias espagnols ont déclaré qu’il était connu de la police en raison d’incidents violents antérieurs contre sa mère et qu’il avait également enfreint une ordonnance d’interdiction au moment de son arrestation. Alberto aurait également été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité ainsi qu’une dépendance à la drogue avant son arrestation. Cependant, dans sa déclaration au tribunal, Alberto a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir démembré et mangé sa mère.

