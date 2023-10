Par un lundi d’été torride dans le 11e arrondissement de Paris, la chef Rose Chalalai Singh, 43 ans, décharge une valise de matériel de cuisine dans son nouvel espace de restauration privé, Rose Kitchen. La cuisine est encore dans sa phase finale de rénovation, mais, dit Singh, “je peux cuisiner n’importe où tant qu’il y a de l’eau et du gaz”.

Cette attitude lui a été très utile tout au long de son parcours non conventionnel à travers le monde culinaire. Après avoir quitté Bangkok, sa ville natale, pour s’installer à Paris en 2009, elle a ouvert une petite épicerie thaïlandaise appelée Ya Lamaï dans le Marais. Au début, le magasin n’offrait que quelques options de plats à emporter, mais ses clients en voulaient plus, ainsi qu’un endroit où s’asseoir. Finalement, Ya Lamaï a déménagé dans un espace plus grand et est devenu un restaurant à grande échelle, avec Singh, qui n’avait jamais travaillé dans une cuisine professionnelle, comme chef cuisinier. En 2017, elle quitte ses fonctions pour se concentrer sur son entreprise de restauration (Hermès et plusieurs galeries parisiennes sont clientes). Quatre ans plus tard, lorsqu’une place s’est libérée au marché couvert historique du Marché des Enfants Rouges, elle a ouvert un café thaïlandais de style familial (également appelé Rose Kitchen) qui est rapidement devenu un favori des amateurs d’art et de mode. Mais Singh a eu du mal avec le programme non-stop et a fermé le lieu après 18 mois. « Les restaurants, ce n’est plus mon truc, parce que j’adore voyager », dit-elle.

Dans son nouvel espace – situé dans un quartier pavé couvert de vignes – elle se concentrera sur des événements sur invitation uniquement, se laissant suffisamment de temps pour faire des recherches et rechercher des voyages dans des endroits comme Majorque, où elle a trouvé les poteries peintes qui aujourd’hui. est disposé sur la longue table commune pouvant accueillir 30 personnes. Les convives auront vue sur la cuisine ouverte et sur les étagères d’ustensiles de cuisine et d’ingrédients, certains à vendre, comme l’huile d’olive, les confitures maison et le linge de table japonais coloré. À l’étage se trouve une salle de tatamis pour les cérémonies du thé, où Singh accueillera des maîtres du thé en visite en provenance du Japon.

Bien que la cuisine de Singh ait toujours eu des racines thaïlandaises, elle intègre des influences de ses différents voyages : la salade de papaye peut être accompagnée de pintade farcie à la citronnelle et au laurier et de ses raviolis-raviolis hybrides. Ou elle collaborera avec son partenaire traiteur, le chef Petra Lindbergh, sur un curry du sud de l’Inde aux crevettes, lait de coco et tamarin. Peu importe ce qui est au menu, « je ne doute pas de moi », dit-elle. “Je fais juste mon travail.” Sa seule demande est que les invités aient faim. « Nous n’en faisons jamais une fête », dit-elle. “C’est un endroit pour manger.” — Lauren Joseph

Assistant photo : Elie Delpit