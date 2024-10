Un espace de mémoire partagée : WXCA dévoile le design du musée du soulèvement de la Grande Pologne à Poznań

Le musée du soulèvement de la Grande Pologne de 1918-1919 à Poznań WXCA. Image © WXCA

WXCA Architectural Design Studio a dévoilé la conception d’un nouveau musée visant à honorer le soulèvement patriotique de 1918-1919 et la victoire du peuple de la Grande Pologne. Situé près de la colline historique de Saint-Adalbert, qui abrite une église vieille de 800 ans, le musée est en passe de devenir un site culturel et historique important. Outre sa préservation de l’histoire, le musée vise à offrir aux habitants de Poznań un espace public contemporain pour mettre en valeur ce patrimoine collectif. Les architectes WXCA ont remporté le concours 2019 pour la conception de musée et le concept urbain. La construction du projet a commencé début 2024 et devrait ouvrir au public en 2026.

Le concept du musée le considère non seulement comme un lieu de récit historique, mais aussi comme une plate-forme de dialogue actif et d’interaction sociale. Au centre de la conception se trouve une place publique entourée de quatre bâtiments en forme de pavillon, reflétant les origines des communautés polonaises. La disposition spatiale s’inspire des colonies fortifiées de Pologne, tandis que l’espace circulaire ouvert au milieu sert de forum d’échange démocratique contemporain entre les habitants de Poznań.

La conception adapte les principes architecturaux modernes pour les équilibrer avec le riche patrimoine culturel du site, notamment la colline historique de Saint-Adalbert et son église gothique vieille de 800 ans. L’aménagement comprend quatre blocs fonctionnels indépendants reliés par une section souterraine, améliorant la visibilité et le respect du paysage historique. Cet aménagement préserve les espaces verts tout en soulignant l’importance historique de l’église. L’extérieur du musée combinera de la pierre brute à la base avec de la pierre plus lisse au-dessus, représentant une transition vers la modernité, tandis que les toits en pente créeront des lignes de vue variées. De vastes vitrages relieront le musée à la place publique.

L’aménagement spatial proposé est un hommage aux origines de notre nation, aux établissements fortifiés et aux villages où se sont regroupées les premières communautés. – Adam Mierzwa, co-auteur du projet

Le musée est conçu comme un centre culturel multifonctionnel, comprenant des espaces pour des expositions permanentes et temporaires, un auditorium, une bibliothèque, des salles de conservation et des espaces de travail pour le personnel au sein de ses blocs fonctionnels et de son niveau souterrain. Une place centrale, efficacement reliée aux espaces publics, est adaptable à diverses activités et peut servir de lieu de détente ou d’espaces étendus pour les repas et les expositions. Une installation de brouillard d’eau améliorera l’ambiance, la rendant adaptée aux conférences, concerts et rassemblements. De plus, la conception intègre un parc communautaire, préservant les arbres existants pour offrir aux résidents de Poznań un espace vert propice à la détente et aux loisirs.

Le studio de conception architecturale WXCA, basé en Pologne, est reconnu pour ses travaux sur des projets d’utilité publique tels que le musée commémoratif Palmiry, le musée de l’histoire polonaise et le musée de l’armée polonaise à Varsovie. Le bureau a également remporté un concours international pour la reconstruction du palais saxon, un site patrimonial situé dans le centre-ville historique de Varsovie, en Pologne.