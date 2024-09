Un ESP32 offre un contrôle parfait des voitures à sous

Si votre souvenir des voitures à sous en tant que jouet d’enfance est celui de contrôleurs légers avec des rhéostats bobinés à l’intérieur, alors vous avez de nombreuses années de retard sur l’état de l’art en matière de courses de voitures à sous compétitives. Dans ce monde, toute la force de l’électronique moderne a été utilisée pour maintenir la voiture sur la route, et à titre d’exemple, voici [Maker Fabio] avec un contrôleur de pointe doté d’un ESP32 en son cœur.

Il est évident qu’une grande attention a été portée à la fois à la conception physique de l’unité et à son logiciel, et le résultat parle de lui-même. La gâchette repose sur un roulement approprié et le capteur est un dispositif à effet Hall sur le PCB. Le firmware a été écrit dans l’IDE Arduino et, grâce au déclencheur et à un encodeur rotatif, toutes ses options peuvent être configurées sur un petit écran OLED. Des paramètres individuels peuvent être configurés pour chaque voiture, et nous avons droit à une explication complète à ce sujet dans la vidéo.

On nous dit que les fichiers logiciels et matériels seront publiés en temps voulu, car il s’agit encore d’un travail en cours pour le moment. La vidéo fournit quant à elle de nombreuses démonstrations, nous attendons donc avec impatience la sortie.

C’est une surprise de trouver relativement peu de projets du monde des voitures à sous sur ces pages, étant donné le potentiel d’amélioration électronique qu’elles contiennent. En voici cependant un d’il y a quelques années.

Merci [Bri] pour le conseil !