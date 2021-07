Un escroc suédois de crypto-monnaies condamné à 15 ans de prison

Un Suédois recherché par les États-Unis pour frauder plus de 3 500 victimes de plus de 16 millions de dollars a été condamné à 15 ans en prison pour fraude en valeurs mobilières, fraude électronique et blanchiment d’argent, a annoncé jeudi le ministère de la Justice.

Le DOJ affirme que Roger Nils-Jonas Karlsson, 47 ans, a dirigé un stratagème de fraude à l’investissement de 2011 jusqu’à son arrestation en Thaïlande en juin 2019. Il a plaidé coupable en mars.

Selon des documents judiciaires, Karlsson a encouragé les victimes à acheter des actions dans un programme appelé « Eastern Metal Securities » utilisant des crypto-monnaies comme le bitcoin, promettant des « rendements astronomiques » liés au prix de l’or.

Les fonds versés par ces victimes ont plutôt été versés sur les comptes bancaires personnels de Karlsson, où l’argent a été investi dans des maisons chères, un cheval de course et un complexe en Thaïlande. Karlsson a été condamné à renoncer à cette station balnéaire thaïlandaise et à diverses autres propriétés et comptes dans le cadre de la peine.

Karlsson a maintenu la ruse, en partie, en offrant des mises à jour et des relevés de compte aux victimes. Il a également expliqué les retards de paiement en prétendant à tort travailler avec la Securities and Exchange Commission.

La fraude de Karlsson visait des investisseurs financièrement précaires, et les États-Unis demandent un dédommagement au nom de ces victimes.

En plus d’avoir à rembourser 16 263 820 $, une ordonnance de dédommagement devrait être rendue par le tribunal dans les 90 jours. Les victimes qui n’ont pas été en contact avec le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie ont été encouragées à soumettre des informations dès que possible.