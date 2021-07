Un escroc se faisant passer pour l’acteur Colin Firth a arnaqué trois sœurs avec des milliers de livres

Un artiste de CON se faisant passer pour l’acteur Colin Firth a arnaqué trois sœurs avec des milliers de livres.

On dit que le filou ressemble à la star de Pride and Prejudice lors d’appels vidéo et imite son accent chic.

Un escroc s'est fait passer pour l'acteur Colin Firth et a arnaqué trois sœurs avec des milliers de livres sterling

L’arnaque a commencé en mai lorsqu’une femme italienne a été contactée par le supposé « M. Firth » après avoir vu ses photos sur les réseaux sociaux.

Ses deux sœurs ont également été dupées par lui et bientôt toutes les trois ont répondu avec empressement à ses messages.

Il a dit au trio de Vicence qu’il voulait créer un site Web qui avait besoin d’un soutien financier.

Le filou a ensuite reçu un total de 3 300 euros (2 832 £) de leur part en trois virements bancaires distincts.

L’homme, de plus en plus confiant, décide bientôt de monter les enchères.

Il leur a dit qu’il leur avait acheté une voiture chacun en cadeau, mais le seul problème était que les véhicules étaient bloqués par les douanes américaines.

Pour permettre leur expédition en Europe, les femmes ont dû payer 21 000 euros (18 025 £).

L’escroc aurait déclaré que l’argent devait être transféré sur son compte bancaire et qu’il réglerait le problème.

Les sœurs ont de nouveau accepté, mais heureusement, leur banque est devenue suspecte des transactions.

Il a effectué une vérification sur le compte sur lequel l’argent a été envoyé et a découvert qu’il figurait sur une liste noire.

La police a ouvert une enquête pour découvrir l’identité de l’escroc.

L'arnaque a commencé en mai lorsqu'une femme italienne a été contactée par le supposé « M. Firth » après avoir vu ses photos sur les réseaux sociaux





On ne sait pas si les trois sœurs, qui n’ont pas été nommées, ont récupéré une partie de leur argent.

Le vrai Colin Firth a été marié à une Italienne, Livia Giuggioli, jusqu’en 2019.

Le couple a deux fils.