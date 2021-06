Un escroc qui s’est fait passer pour le frère, la sœur ET le fils de Trump sur Twitter accusé de fraude et d’usurpation d’identité — RT USA News

Un homme de Pennsylvanie qui gérait plusieurs comptes Twitter se faisant passer pour des proches de Donald Trump – a même trompé le président américain une fois – et a collecté des fonds pour une fausse organisation politique risque désormais jusqu’à 22 ans derrière les barreaux.

Joshua Hall, 22 ans, a été arrêté mardi à Mechanicsburg, en Pennsylvanie, et inculpé de fraude par fil et d’usurpation d’identité aggravé, a annoncé le ministère de la Justice. Ses infractions ont été répertoriées comme « usurper l’identité de membres de la famille du président des États-Unis d’alors sur les réseaux sociaux pour collecter frauduleusement des fonds pour une organisation politique fictive. »

« Hall a fait croire à des centaines de personnes qu’elles faisaient un don à une organisation qui n’existait pas en prétendant être quelqu’un qu’il n’était pas, comme on le prétend. » a déclaré le directeur adjoint du FBI en charge du bureau de New York, Bill Sweeney.

Les accusations portées contre Hall ne mentionnent pas réellement Trump par son nom – seulement « l’individu qui était à l’époque président des États-Unis » – ils ne nomment pas non plus son groupe, appelé seulement « l’organisation politique fictive ».

Nouveau : SDNY annonce des accusations contre le jeune homme qui s’est fait passer pour la sœur de Trump sur Twitter, une ruse qui a même momentanément trompé Trump. Le DOJ dit qu’il a usurpé l’identité des membres de la famille de Trump pour « collecter frauduleusement des fonds pour une organisation politique fictive. » Contexte : https:// t.co/bbt6HEbaTd – Jan Wolfe (@JanNWolfe) 8 juin 2021

Les détails du stratagème présumé de Hall peuvent être trouvés dans le New York Times de tous les lieux, qui a publié une histoire à son sujet en décembre 2020. Interviewé par le journal, Hall a admis avoir usurpé l’identité de plusieurs personnes sur Twitter et géré un compte GoFundMe pour un groupe appelé « Gay Voices for Trump », recueillant 7 384 $.

Le Times a déclaré que Hall avait admis que le groupe n’existait pas vraiment et que l’argent était toujours avec GoFundMe – mais la société a dit le contraire.

Parmi les personnes imitées par Hall sur Twitter se trouvaient le frère de Trump, Robert et son fils Barron (qui avait 14 ans à l’époque) ainsi que sa sœur Elizabeth. C’est le faux compte de la sœur qui a attiré l’attention du 45e président – ​​il a retweeté un message d’« elle », ajoutant un « Merci Élisabeth ! » et « L’AMOUR. » Ses faux profils avaient accumulé près de 160 000 abonnés, selon le Times.

Hall avait également usurpé l'identité de la coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Deborah Birx. À la mi-novembre, après que le ticket Joe Biden-Kamala Harris a été déclaré vainqueur par les médias, il a tenté de se faire passer pour le père de Harris, la déclarant « dangereux pour notre démocratie ».





