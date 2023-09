Un escroc qui n’a remboursé que 420 £ après avoir encaissé 1,9 million de livres sterling dans le cadre du plus grand vol au Royaume-Uni, après avoir été renvoyé en prison

Un escroc qui n’a remboursé que 420 £ du plus grand vol d’argent en Grande-Bretagne veut une compensation après avoir été renvoyé en prison.

Paul Allen, 45 ans, a empoché 1,9 million de livres sterling lors du raid Securitas de 53 millions de livres sterling en 2006.

Paul Allen lance une demande d’indemnisation financée par les contribuables contre les chefs de prison qui l’ont ramené en prison pour avoir enfreint les conditions de son permis après sa libération. Crédit : PA : Association de presse

Mais il lance maintenant une demande d’indemnisation financée par les contribuables contre les chefs de prison qui l’ont ramené en prison pour avoir enfreint les conditions de son permis après sa libération.

David Spencer, du Centre pour la prévention du crime, a qualifié cette offre d’« étonnante et audacieuse ».

Il a ajouté : « Le gouvernement ne devrait pas donner un centime pour avoir pris la décision de protéger le public contre ce criminel grave et violent. »

Allen, ancien combattant en cage et responsable des gangs, a été emprisonné pendant 18 ans en 2009 pour avoir attaqué le dépôt de Securitas dans le Kent.

Il a été libéré en 2016 et quelques jours plus tard, le Sun l’a imaginé portant une Rolex à 45 000 £ et conduisant une décapotable à 40 000 £.

Pourtant, en 2018, un tribunal l’a autorisé à rembourser 1,23 million de livres sterling alors qu’il affirmait qu’il manquait de fonds.

Un an plus tard, il a reçu une balle dans la gorge et a été paralysé lors d’une tentative de frappe d’un gang.

Il a été renvoyé en prison, qualifiant sa nouvelle arrestation de « petite affaire ».

Allen s’est depuis plaint d’un « cauchemar » de six mois, et s’est vanté d’avoir « intenté des poursuites judiciaires contre quiconque a décidé d’enfermer un homme paralysé ».

Le ministère de la Justice a déclaré que ses avocats avaient été en contact au sujet d’une demande d’indemnisation, mais n’a donné aucun autre détail.