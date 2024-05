Un « escroc nigérian » s’attribue le mérite de l’étrange frayeur aux enchères de Graceland : « Je me suis bien amusé »

Actualités américaines





Un « escroc nigérian » autoproclamé s’est fièrement attribué le mérite de la tentative ratée de vente aux enchères du manoir emblématique d’Elvis Presley à Graceland, qui a laissé sa petite-fille Riley Keough « traumatisée », selon un rapport.

La propriété de la vaste propriété de Memphis a été mise en doute plus tôt ce mois-ci après qu’une mystérieuse société nommée Naussany Investments and Private Lending LLC a revendiqué le droit de vendre aux enchères Graceland – élu musée le plus populaire d’Amérique en 2023.

L’entreprise a ensuite tenté de vendre la maison aux enchères dans le cadre d’une vente par saisie.

Un juge de Memphis a depuis stoppé un projet de vente par saisie de la propriété, craignant une éventuelle falsification des documents juridiques.

Mardi, le cerveau apparent de l’étrange scandale de fraude aux enchères a été démasqué par le New York Times.

Le média a rapporté qu’une personne basée au Nigeria avec une adresse e-mail associée à Naussany les avait contactés et s’était attribué le mérite de l’épreuve.

La personne en question a déclaré que lui et son équipe arnaquaient souvent les personnes vulnérables et les personnes âgées, ajoute le média.

« Nous trouvons comment voler », a écrit l’individu au New York Times en luganda, une langue parlée en Ouganda. « C’est ce que nous faisons. »

« Je me suis amusé à comprendre celui-ci et cela n’a pas très bien réussi », ont-ils ajouté.

Le scandale a depuis attiré l’attention des responsables « intéressés » du FBI, qui ont envisagé de lancer une enquête criminelle et ont contacté Keough.

La réclamation de Naussany Investments et Private Lending LLC sur la propriété indique qu’elle avait prêté 3,8 millions de dollars à Lisa Marie Presley – la fille unique d’Elvis – et qu’elle avait offert Graceland en garantie avant son décès en janvier 2023.

Une poursuite intentée par la fille aînée de Lisa Marie et Keough, 34 ans, a déclaré que les documents étaient une fraude, que la signature de sa mère y était falsifiée et que la société elle-même était une « fausse entité » créée pour frauder la succession.

Graceland est un incontournable à Memphis depuis qu’Elvis a acheté le domaine pour 102 500 $ en 1957, la même année où il a sorti les tubes « Blue Christmas » et « All Shook Up ».

S’étendant sur 14 acres, le domaine attire 500 000 visiteurs par an.

Lisa Marie en a hérité après la mort d’Elvis en 1977 et il a été ouvert au public en tant que musée en 1982.

Après sa mort en janvier 2023, Keough est devenue l’héritière.











