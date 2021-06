Un escroc espagnol présumé, qui aurait passé des années à se faire passer pour le puissant, est condamné à une peine de prison pour falsification d’identité

Au fil des ans, le jeune homme de 27 ans a déconcerté les médias et les autorités en se faisant passer pour un envoyé de la famille royale, un conseiller de hauts responsables gouvernementaux et même un agent secret.

Surnommé « Petit Nicolas » par la presse espagnole – une référence à un personnage d’une série de livres pour enfants français – le jeune homme avait réussi à éviter la prison jusqu’au verdict de mercredi. Bien que la décision puisse faire l’objet d’un appel, Iglesias a trois autres affaires en cours.

Selon le journal El Pais, Iglesias a pris goût aux projecteurs pour la première fois en 2005. Deux semaines seulement après avoir célébré son 10e anniversaire, le garçon a été interviewé par un journaliste de télévision qui couvrait la mort du pape Jean-Paul II. « Il m’a semblé être un saint » dit-il du pontife.

Iglesias a déclaré plus tard aux médias qu’avant d’avoir 15 ans, il était le directeur d’une discothèque pour adolescents populaire auprès des enfants de personnes puissantes. En utilisant ce que El Pais a décrit comme « un cocktail de charme personnel et de mensonges extravagants », Iglesias a commencé à se mêler à des événements de grande classe.

Le jeune homme a été photographié à côté de divers politiciens. Sur une photo, il a serré la main du roi Felipe IV, dont il a assisté au couronnement. Les images serviront plus tard de preuve visuelle d’un personnage qu’il a présenté en public : un homme influent avec de nombreuses connexions.

Les premières accusations de fraude remontent à 2012.

Dans le développement le plus récent, le tribunal a constaté qu’Iglesias avait mis la photo d’un ami sur son document avant un examen. Iglesias a nié tout acte répréhensible, et l’ami, qui a été décrit dans les médias comme un fils de diplomate, a fait de même.

« Je n’ai jamais vu cette fausse pièce d’identité lors de ma candidature à l’examen » Iglesias a déclaré au tribunal.

Les juges ont cru le contraire. Parmi les preuves figuraient des captures d’écran d’un groupe de discussion WhatsApp où l’accusé se vantait auprès de ses camarades de classe d’avoir trompé les examinateurs, et le témoignage d’un professeur de lycée qui a informé le tribunal qu’Iglesias lui avait également parlé de l’affaire. L’enseignant a témoigné qu’il n’avait pas rapporté l’histoire à ce moment-là parce qu’il ne pensait pas que c’était vrai.

L’accusation a même allégué qu’un policier était de mèche avec Iglesias et a délivré un faux duplicata d’identité parce qu’elle le connaissait. Le tribunal a condamné l’officier à une amende pour négligence, tandis que l’ami d’Iglesias a été condamné à un an de prison et à une amende.

Pourtant, truquer une pièce d’identité n’était pas le coup le plus audacieux d’Iglesias. En mai, il a comparu devant le tribunal, accusé de s’être fait passer pour un envoyé du roi Felipe VI et d’avoir organisé une réunion avec le chef d’Alsa, une entreprise de services de bus, en 2014. Iglesias a déclaré aux autorités locales avant la réunion, qui aurait préparé une « accueil royal » pour l’escroc présumé. Iglesias avait même organisé le déplacement jusqu’à la réunion dans un véhicule de la mairie de Madrid, accompagné d’une escorte policière.

L’homme d’affaires s’est rappelé avoir « décousu » conversation avec Iglesias, qui a parlé de la politique étrangère de Barack Obama, du virus Ebola et de l’indépendance de la Catalogne, s’arrêtant à un moment donné pour faire semblant de répondre à un appel de la vice-première ministre Soraya Saenz de Santamaría. Soupçonnant que quelque chose n’allait pas, l’homme d’affaires a téléphoné à la Maison royale après le déjeuner et a appris qu’ils n’avaient aucune idée de qui était le «Petit Nicolas».

Après l’arrestation d’Iglesias, les enquêteurs ont fouillé son domicile et ont trouvé les outils de son métier. Selon El Pais, « des rapports falsifiés du Centre national de renseignement (CNI), des sirènes de police, des badges de la Garde civile et divers documents portant le sceau de la Moncloa, siège du gouvernement et de la Maison royale » ont tous été découverts et Iglesias est resté calme tout au long de la recherche.

Malgré les poursuites engagées contre lui, Iglesias n’a pas échappé aux projecteurs. Il a assisté à un sommet des Nations Unies sur le climat en 2019, déclarant aux journalistes qu’il avait « différentes rencontres » là pour y assister, et la même année a été arrêté pour avoir prétendument agressé un serveur dans un restaurant de Madrid.

On lui a demandé dans une interview cette année-là s’il « a agi en marge de la loi », Iglesias a répondu : « Oui, oui, il y a un moment où vous êtes tellement immergé dans le pouvoir que vous ne pouvez pas distinguer le noir du blanc. Je me reconnais totalement dans ces rapports et je suis d’accord avec eux.

« Je me définirais comme rapide ; une personne très jeune et forte qui connaissait tout le monde », il a continué. «Surtout les fils et petits-fils de ceux au pouvoir parce que je suis sorti avec eux et ils m’aimaient. Et quand les politiques voient des gens d’avenir, c’est dans leur intérêt de se rapprocher d’eux. Tout a suivi à partir de là.