Un escroc en crypto condamné à 8 ans de prison pour stratagème frauduleux

Un résident des Émirats arabes unis et citoyen nigérian a été condamné à 8 ans de prison fédérale pour avoir orchestré un stratagème de fraude de plusieurs millions de dollars qui a victimisé des entreprises à travers les États-Unis, ont déclaré les procureurs fédéraux de l’Illinois.

Olaekan Jacob Ponle a été extradé des Émirats arabes unis et placé sous la garde du Federal Bureau of Investigation en juillet 2020, où il est resté jusqu’à ce qu’il plaide coupable à un seul chef d’accusation de fraude électronique plus tôt cette année, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué de presse mardi.

Ponle a travaillé avec un réseau d’escrocs pour se faire passer pour des personnes morales en utilisant des e-mails de phishing. Les escrocs ont dupé les employés pour qu’ils envoient de l’argent au nom de leurs « employeurs », qui étaient en réalité des escrocs.

Ponle, mieux connu sous le nom de Woodberry, était une célébrité mineure dans son pays d’origine, le Nigeria, grâce à ses étalages démesurés de richesse sur les réseaux sociaux.

Ponle s’appuyait sur un réseau de « mules » pour recevoir les fonds et les convertir en Bitcoin qu’il recevait. Le citoyen nigérian a utilisé le produit de son arnaque pour acheter des véhicules ultra haut de gamme, dont une Rolls Royce Cullinan et une Lamborghini Urus.

Ponle renoncera à ces articles, évalués collectivement à plus d’un million de dollars, et paiera plus de 8 millions de dollars en dédommagement aux entreprises victimes. Ponle avait déjà perdu 151 bitcoins, d’une valeur de plus de 4,5 millions de dollars mercredi.

Ponle a été poursuivi malgré l’absence de traité d’extradition entre les Émirats arabes unis et les États-Unis. Les responsables fédéraux du Bureau des affaires internationales du DOJ ont travaillé avec leurs homologues des Émirats arabes unis pour obtenir la restitution de Ponle.