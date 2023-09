Au Royaume-Uni, un homme qui prétendait être ami avec l’ancien Premier ministre Boris Johnson, un pilote doté d’un fonds fiduciaire de plusieurs millions de dollars et un capitaine de bateau de croisière a été dénoncé comme un escroc de plusieurs décennies qui a escroqué des millions de dollars à des personnes, selon un rapport.

Jody Francis Oliver, 45 ans, est actuellement derrière les barreaux pour fraude et vol après avoir mené sept vies différentes et aurait escroqué environ 5,6 millions de dollars à des personnes. Le Times de Londres a rapporté. Pendant des décennies, l’homme aurait adopté différentes identités de haut niveau, bien qu’il soit un père de trois enfants marié au chômage.

Oliver aurait commencé à mentir après avoir quitté le lycée, alors qu’il travaillait comme agent spécial pour le département de police de Dyfed-Powys au Pays de Galles. Il a perdu son emploi au sein du département après avoir falsifié une lettre adressée au chef de la police prétendant être un officier supérieur qui a félicité le travail d’Oliver en tant qu’officier et a déclaré qu’il avait remporté un prix de maintien de l’ordre, selon le Times.

Il a ensuite épousé sa femme, enseignante, en 2002, a créé une école de conduite et a finalement noué des liens avec le pilote britannique des rallyes, Colin McRae. L’escroc, qui a été comparé par les médias britanniques au criminel américain Frank Abagnale, reconnu coupable du film « Arrête-moi si tu peux », a déclaré au chauffeur qu’il lui avait obtenu un contrat de sponsoring avec Coca-Cola. Il aurait également déclaré à un autre jeune conducteur qu’il lui avait obtenu un contrat de parrainage de plus de 400 000 dollars avec Ryanair, affirmant qu’il était ami avec le PDG de la compagnie aérienne irlandaise. Aucun des deux accords n’était réel, selon le Times.

« Dans quel but il a fait tout cela, je n’en suis pas sûr », a déclaré Campbell Roy, directeur commercial de McRae, décédé en 2007. « C’était probablement juste un voyage d’ego », a-t-il ajouté, expliquant que les mensonges n’étaient pas dus. fournir à Oliver un avantage financier immédiat.

Oliver a été découvert par la police pour avoir falsifié des documents pour de faux parrainages et condamné à des travaux d’intérêt général en 2004, mais les inconvénients n’ont fait que croître à partir de là, selon le rapport.

Il a ensuite fondé des sociétés de machines à sous en 2009, où il a affirmé à ses collègues qu’il était ami avec Boris Johnson, qu’il portait des vêtements coûteux et conduisait de nouvelles voitures coûteuses comme des Range Rover. En 2010, les relevés bancaires montraient qu’il avait des dettes de plusieurs milliers de dollars et qu’il jouait continuellement aux machines à sous, selon ceux qui travaillaient avec Oliver.

« Si vous rencontriez Jody, vous ne souhaiteriez pas rencontrer un homme plus sympathique », a déclaré au Times Anthony Brookes, qui a finalement acheté l’une des sociétés d’Oliver. « Mais travailler avec lui s’est avéré être l’une des pires expériences de ma vie. »

Oliver aurait commencé à passer plus de temps loin de sa famille au cours de ces années, affirmant qu’il était copropriétaire d’une maison funéraire et qu’il devait travailler au « service de la mort » certains week-ends. Oliver aurait passé ses week-ends sous le pseudonyme de « Jonathan Kane » dans la ville galloise de Tredegar, où il aurait déclaré aux gens qu’il était un policier avec un petit ami riche.

En 2011, Oliver utilisait le nom de « Jonathan Flynn Oliver » et a commencé à sortir avec Rhys Burgess, 19 ans, qu’il a rencontré sur une application de rencontres gay. Oliver a affirmé à son petit ami qu’il était le « directeur des événements » chez Jaguar Land Rover et le couple a finalement emménagé ensemble. Oliver était toujours marié à sa femme, selon le rapport, qui pensait que son mari passait ses week-ends à travailler au salon funéraire.

Le couple s’est fiancé en 2013, Oliver finançant un style de vie somptueux, comprenant des vacances pour tous deux dans un hôtel de glace en Suède, un dîner à la Tour Eiffel et l’embauche de son petit ami dans l’une des entreprises de jeux de hasard.

En 2016, Oliver a appelé le père de sa femme et a affirmé que son compte bancaire avait été piraté et qu’il avait besoin d’argent. Son beau-père lui a transféré environ 130 000 dollars avant de se rendre compte qu’Oliver lui avait menti et contacté la police, a rapporté le Times.

En 2018, ses dettes de jeu ont commencé à s’accumuler jusqu’à environ 160 000 $ et avaient besoin de plus d’argent. Il a dit à sa fiancée qu’il avait obtenu un emploi de capitaine de bateau de croisière et qu’une autre fausse identité était née.

Oliver aurait traîné dans un bar gallois portant l’uniforme de capitaine et se faisant appeler « Capitaine Jonathan ». Il offrait des billets de croisière à prix réduit aux clients du pub, promettant aux gens que les taxis les récupéreraient le jour du départ. Mais aucun taxi n’est jamais arrivé et Oliver a été signalé à la police en janvier 2019. Il a été accusé d’avoir escroqué un peu moins de 400 000 $ à 21 victimes, dont beaucoup étaient des personnes âgées et retraitées.

La rumeur des mensonges d’Oliver s’est répandue dans la communauté galloise, et elle est finalement parvenue à sa femme, qui a découvert un profil Facebook de lui avec sa fiancée secrète. Cependant, quelques jours après avoir été interrogé par la police, Oliver a parcouru 70 miles jusqu’au Worcestershire, a pris le nom de « Joey Oliver » et a trouvé un emploi chez un concessionnaire Volvo, a rapporté le Times.

Il a déclaré à ses collègues du garage qu’il travaillait auparavant pour Volvo en Suède et qu’il parlait couramment le suédois. Cependant, un collègue a enregistré Oliver parlant ce qu’il a dit être du suédois lors d’un appel téléphonique, l’a parcouru via Google Translate et a découvert que c’était du charabia.

Il a également vendu pour des milliers de dollars de fausses actions Volvo à un ancien entraîneur de chevaux de course de 89 ans et a vendu une voiture à une autre femme, mais le véhicule n’a jamais été livré dans son allée, selon le rapport.

Il a finalement été arrêté pour escroquerie au capitaine du navire, a affirmé qu’il avait une tumeur au cerveau et a tenté de dire à la police qu’il travaillait en fait pour une compagnie de croisière et qu’elle était responsable des problèmes liés aux billets de croisière. Il a finalement été libéré sous caution pour l’arnaque du capitaine de croisière, ainsi que pour avoir vendu de fausses actions Volvo. La police a néanmoins poursuivi son enquête.

Il a pris un autre personnage à 100 miles de Worcester, sous le nom de « Joe Oliver », qui travaillait chez un autre concessionnaire automobile. Il a affirmé à ses collègues qu’il avait auparavant travaillé comme responsable mondial des événements pour Ford Motor Company aux États-Unis et qu’il connaissait personnellement « M. Ford ».

Fin 2020, il a encore une fois changé d’identité, disant cette fois aux gens qu’il était un pilote de British Airways qui regorgeait d’argent après que sa fausse grand-mère décédée lui ait laissé 37 millions de dollars dans son testament.

Il a rencontré un autre homme sur une application de rencontres gay, le barbier Liam Britten, âgé de 27 ans, à qui il a offert des cadeaux tels que des vêtements de marque et des sous-vêtements coûteux, a rapporté le média. Il a proposé à Britten le jour de la Saint-Valentin cette année-là et est devenu proche de la famille de l’homme. Il a ensuite escroqué les parents âgés de Britten pour environ 9 000 $, affirmant qu’il pouvait leur offrir des vols à prix réduit pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. Les billets n’ont jamais existé, a découvert la famille et s’est méfiée d’Oliver, a rapporté le Times.

Britten et Oliver ont passé Noël dans l’appartement d’un ami à Westbourne Gardens, où il a vendu pour environ 37 000 $ de billets d’avion « à prix réduit » à des connaissances. Oliver a ensuite prétendu qu’il avait un cancer de la colonne vertébrale et d’une jambe et qu’il a été pris en charge par la famille de Britten.

Oliver a affirmé à Britten et à sa famille en août 2021 qu’il manquait pour faire une course, mais n’est jamais revenu.

Oliver a été condamné en août 2022 à six ans et un mois pour escroquerie aux billets de croisière. En mai de cette année, Oliver a plaidé coupable à 17 autres accusations de fraude et de vol concernant son activité de vendeur de voitures, ainsi que pour avoir menti à son beau-père afin d’obtenir 130 000 $.

Sur les 5,6 millions de dollars qu’il a volés, il a empoché environ 1,5 million de dollars, selon le Times. Le tribunal a saisi tous ses biens en mai, qui s’élevaient à 351 £, soit environ 434 $. Beaucoup de ses victimes n’ont pas récupéré leurs pertes dans les escroqueries d’Oliver, a noté le média.

Le juge qui a présidé le cas d’Oliver cette année l’a qualifié de « personnage sournois et totalement malhonnête qui ne recule devant rien pour escroquer les autres ».