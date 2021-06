Un escroc de plusieurs millions de livres qui a vécu une grande vie avec 5 millions de livres sterling, 1,5 million de livres de crypto-monnaie et 24 000 livres de Porsche emprisonnés pendant 37 ans

Un escroc de PLUSIEURS MILLIONS de livres qui affichait son style de vie somptueux qui comprenait 5 millions de livres sterling de propriétés, 1,5 million de livres sterling de crypto-monnaie et une Porsche de luxe de 24 000 livres sterling a été emprisonné pendant 37 ans.

Aram Sheibani, 40 ans, qui a financé son incroyable mode de vie grâce à des gains illicites a été reconnu coupable de fraude, de blanchiment d’argent et d’infractions liées à la drogue.

L’homme de 40 ans originaire de Bowdon à Trafford, Manchester, a réussi à établir un énorme empire immobilier et a même présenté sa richesse générée par des activités illégales.

Le style de vie luxueux de Sheibani comprenait des voyages à travers le monde, des séjours dans des logements de luxe et la conduite de voitures haut de gamme telles qu’une Bentley et une Porsche, ainsi que la chirurgie esthétique, y compris des placages, des greffes de cheveux et un travail du nez.

Selon la police, Sheibani achetait des propriétés au Royaume-Uni et en Espagne, se faisant passer pour un homme d’affaires légitime, puis mentait sur ses revenus en falsifiant des documents tels que des relevés bancaires, des fiches de paie et des P60.

Il a également éludé l’impôt, omettant de déclarer des revenus importants à HMRC.

Les policiers qui ont perquisitionné ses propriétés à Londres et à Manchester ont trouvé de l’argent, des codes de récupération de crypto-monnaie et de la cocaïne, une Porsche Panemera, d’une valeur de 24 000 £ et deux téléphones encro avec un cryptage de niveau militaire.

Le tribunal a appris comment Sheibani a brisé les appareils et les a enfoncés dans les toilettes dans le but de détruire les preuves.

Le fraudeur possédait également des œuvres d’art coûteuses telles que Banksy et Andy Warhol ainsi que des machines à compter les espèces.

Au total, la police a récupéré 1,2 million de livres sterling en espèces, des biens d’une valeur de 5 millions de livres sterling et une crypto-monnaie d’une valeur de 1,5 million de livres sterling.

La police a également trouvé des articles liés à la production de cocaïne, tels que deux presses industrielles de 30 tonnes, des sacs d’emballage sous vide en plastique et de l’acétone.

Une vidéo d’une presse industrielle similaire utilisée a été trouvée dans l’un des téléphones que la police a trouvés dans son appartement.

À l’issue d’un procès de huit semaines au cours duquel il a affirmé que sa fortune provenait de sources légitimes, Sheibani a été reconnu coupable mercredi d’un total de 20 infractions de fraude, de blanchiment d’argent et de drogue.

Le sergent Lucy Pearson, de l’unité de lutte contre la criminalité économique de GMP, a déclaré: « Sheibani est un criminel calculé, trompeur et intrigant qui croit qu’il est au-dessus des lois.

« Sa cupidité ne montre aucune limite et il a financé son style de vie matérialiste de luxe par la fraude et la criminalité, se faisant passer pour un homme d’affaires légitime pour dissimuler ses gains mal acquis.

« C’est un individu malhonnête qui n’a montré aucun remords pour ses actions tout au long de cette enquête, refusant de coopérer avec la police et tentant de détruire des preuves.

« L’étendue de la criminalité de Sheibani ne doit pas être sous-estimée, non seulement il est impliqué dans l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent qui ont un effet néfaste sur l’économie et la société, ce qui fait que les contribuables honnêtes ressentent ce fardeau, mais la source de son revenu entaché est à la suite d’un complot de drogue de classe A.

« Ce fut une enquête complexe qui a inclus un certain nombre d’enquêtes internationales et je tiens à remercier l’équipe dévouée de détectives GMP et d’enquêteurs financiers qui ont travaillé aux côtés du CPS pour rassembler toutes les preuves qui nous ont permis d’exposer le mode de vie frauduleux de Sheibani et l’activité criminelle qu’il avait tant essayé de dissimuler, et s’assurer qu’il soit traduit en justice.

« Puisse la condamnation d’aujourd’hui servir d’avertissement à quiconque pense pouvoir s’en tirer avec une telle activité frauduleuse et criminelle, nous vous retrouverons et veillerons à ce que vous fassiez face à toutes les conséquences de vos actes. »