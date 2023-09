Un escroc de loterie qui a réclamé 2,5 millions de livres sterling en utilisant un faux billet pourrait être fixé à 350 000 £ après la vente d’une maison saisie

Un escroc de la LOTERIE pourrait récolter 350 000 £ alors qu’il est derrière les barreaux suite à la vente de sa maison saisie.

Edward Putman, aujourd’hui âgé de 56 ans, a été reconnu coupable en octobre 2019 d’avoir utilisé un faux ticket gagnant pour réclamer un jackpot de 2,5 millions de livres sterling en 2009.

Edward Putman, 54 ans, a falsifié un ticket de jackpot gagnant Crédit : PA : Association de presse

Le faux billet de la Loterie nationale qu’il a utilisé pour réclamer 2,5 millions de livres sterling Crédit : PA : Association de presse

La maison Putman a été vendue pour 1,2 million de livres sterling Crédit : INS Actualités

En janvier de l’année dernière, les experts judiciaires cherchaient à fouetter ses biens pour régler ses dettes et il a été condamné à rembourser près de 940 000 £ dans un délai de trois mois.

Mais un an plus tard, il n’avait remboursé que 94 000 £ – et sa maison près de la M25 lui avait été retirée.

Maintenant, la maison a été vendue aux enchères pour 1,2 million de livres sterling, ce qui signifie que Putman pourrait avoir plus de 355 000 £ après avoir réglé sa dette, rapporte The Mirror.

La propriété était évaluée à seulement 700 000 £, mais on pensait que le terrain à côté de la maison la rendait attrayante pour les promoteurs.

Cependant, il est peu probable que Putman obtienne son argent, selon le CPS, car le tribunal a le pouvoir d’augmenter la valeur de l’ordonnance de confiscation.

James Ashworth, de Landwood Property Auctions, a déclaré : « La propriété a dépassé nos attentes avec plus d’une enchère par seconde.

« La concurrence générée a été fantastique et il sera intéressant de voir ce que l’acheteur en fera. »

Le ministère public de la Couronne a déclaré : « Dans un cas donné, s’il y a un excédent suite à la vente d’actifs, nous réexaminerons toujours l’ordonnance de confiscation et, le cas échéant, demanderons d’augmenter l’ordonnance, jusqu’à ce que l’intégralité de l’avantage pénal ait été remboursée. »

Au cours de son procès initial, les jurés ont entendu que Putman avait conspiré avec Giles Knibbs, un initié de la loterie, qui travaillait dans le département de sécurité de Camelot, pour présenter un faux billet.

Le billet gagnant, qui n’a jamais été réclamé, a été acheté dans un magasin Co-op de Worcester le 11 mars 2009. Il portait les numéros gagnants 6, 9, 20, 21 et 34.

Le 28 août de la même année, juste avant le délai de réclamation de 180 jours, Putman a appelé Camelot pour lui dire qu’il avait trouvé le billet gagnant sous le siège de sa camionnette.

Il manquait sa partie inférieure, qui contenait des numéros uniques. Cependant, Camelot a accepté la contrefaçon comme étant authentique, même s’il manquait un code-barres.

La fraude a commencé à se dévoiler le 5 octobre 2015 lorsque M. Knibbs, 38 ans, s’est suicidé à Ivinghoe Beacon à Bucks.

Il avait avoué à des amis que lui et Putman avaient « escroqué » la loterie.